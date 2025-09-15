سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز ضمن تاکید بر آمادگی و هماهنگی ادارات و دستگاه های اجرایی گفت: تدابیر لازم ترافیکی در بازگشایی مدارس اتخاذ شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالعظیم شمخانی روز شنبه ۲۲ شهریور در نشست شورای ترافیک شهرستان اهواز در سالن اجتماعات فرمانداری با اشاره به بازگشایی مدارس در ماه مهر افزود: روان سازی ترافیک، ساماندهی سرویس مدارس به ویژه روستاها، تعیین نرخ گذاری مصوب، ارتقا فرهنگ ترافیک و ایمن سازی مسیرها در اولویت شورای ترافیک برای بازگشایی مدارس در اهواز قرار دارد.

شمخانی ادامه داد: تمهیدات ترافیکی از جمله نصب و اصلاح سرعت گیر ترافیکی، رفع نقاط پرخطر و خط کشی معابر برای ایمن سازی و روان‌سازی عبور و مرور اندیشیده شده تا دانش آموزان و خانواده های آنها دغدغه ای نداشته باشند.

سرپرست فرمانداری اهواز بر ضرورت آمادگی ادارات و دستگاه های خدمات رسان تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش و مدیران مدارس برای سرویس مدارس، همکاری لازم را داشته باشند.

تبادل نظر
