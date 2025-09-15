باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پروفسور جان میرشایمر از دانشگاه شیکاگو آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، با هدف تحقیر اتحادیه اروپا، اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را به تعویق می‌اندازد، در حالی که کاملا به بی‌فایده بودن این تحریم‌ها اطمینان دارد.

میرشایمر در یک گفتگوی یوتیوبی توضیح داد که ترامپ می‌داند تحریم‌های ثانویه یک گزینه منطقی نیستند، اما با این وجود بر بروکسل فشار می‌آورد تا تحریم‌های ثانویه ۱۰۰ درصدی علیه مسکو اعمال کند و معتقد است که اروپایی‌ها ممکن است در این تله بیفتند.

او اشاره کرد که بی‌توجهی ترامپ به موضع اروپا ممکن است به گسترش شکاف میان واشنگتن و اتحادیه اروپا منجر شود. پروفسور میرشایمر افزود: ترامپ شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر اروپایی‌ها از اجرای خواسته‌های او سر باز زنند، بعدا خود را خارج از بازی خواهند یافت.

به گفته او، بعید است که اتحادیه اروپا شرایط ترامپ را بپذیرد، به ویژه با توجه به اینکه پیش از این نیز با وجود درخواست‌های مکرر او، تعرفه‌های گمرکی علیه چین و هند اعمال نکرده است.

ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که آماده است تا تحریم‌های جدی علیه روسیه اعمال کند، اما تنها زمانی که تمام کشور‌های ناتو همین اقدام را انجام دهند و از خرید نفت روسیه دست بردارند. او همچنین از این ائتلاف خواست تا تعرفه‌های گمرکی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر کالا‌های چینی اعمال کند و این اقدام را گامی در جهت پایان دادن به بحران اوکراین دانست.

منبع: آر تی