باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرتضی بهداروندی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۶ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم راههای استان شناسایی شده است که برای همه آنها اخطاریه صادر و اقدامات قانونی پیگیری شده و ۹۴ مورد نیز تخریب و قلعوقمع شدهاند.
او افزود: پارسال نیز ۶۸۳ مورد تخلف شناسایی شد که برای همه آنها اخطاریه صادر و ۲۶۰ مورد تخریب شدند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: این اقدامات در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و حفظ حریم قانونی راهها که خط قرمز راهداری است، انجام میشود.
بهداروندی حریم قانونی آزاده راهها را ۶۰، بزرگراهها ۳۸ متر، راههای اصلی ۲۲.۵، راههای فرعی ۱۷.۵ و حریم راههای روستایی را ۱۲.۵ متر از آکس محور عنوان و اضافه کرد: اداره کل راهداری بر اساس وظیفه قانونی خود از هرگونه ساختوساز غیرمجاز در حریم قانونی راهها و ۱۰۰ متر شعاع حفاظتی آن جلوگیری میکند و با متخلفان برابر تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راهها برخورد قانونی خواهد شد.
او گفت: متقاضیان ساختوساز از جمله تجاری و مسکونی در حاشیه راههای اصلی، فرعی و روستایی، پیش از هر اقدامی باید برای دریافت مجوز قانونی به ادارات راهداری و حملونقل جادهای مربوطه مراجعه کنند تا از بروز تخلفات و مشکلات قانونی جلوگیری شود.
منبع: روابط عمومی راهداری