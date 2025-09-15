معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از شناسایی ۱۸۶ مورد تخلف ساخت‌وساز در حریم راه‌های استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: بیش از نیمی از ساخت‌وساز‌ها تخریب شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرتضی بهداروندی گفت: از ابتدای امسال  تاکنون ۱۸۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم راه‌های استان شناسایی شده است که برای همه آن‌ها اخطاریه صادر و اقدامات قانونی پیگیری شده و ۹۴ مورد نیز تخریب و قلع‌وقمع شده‌اند.

او افزود: پارسال  نیز ۶۸۳ مورد تخلف شناسایی شد که برای همه آن‌ها اخطاریه صادر و ۲۶۰ مورد تخریب شدند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: این اقدامات در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها و حفظ حریم قانونی راه‌ها که خط قرمز راهداری است، انجام می‌شود.

بهداروندی حریم قانونی آزاده راه‌ها را ۶۰، بزرگراه‌ها ۳۸ متر، راه‌های اصلی ۲۲.۵، راه‌های فرعی ۱۷.۵ و حریم راه‌های روستایی را ۱۲.۵ متر از آکس محور عنوان و اضافه کرد: اداره کل راهداری بر اساس وظیفه قانونی خود از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم قانونی راه‌ها و ۱۰۰ متر شعاع حفاظتی آن جلوگیری می‌کند و با متخلفان برابر تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

او گفت: متقاضیان ساخت‌وساز از جمله تجاری و مسکونی در حاشیه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی، پیش از هر اقدامی باید برای دریافت مجوز قانونی به ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مربوطه مراجعه کنند تا از بروز تخلفات و مشکلات قانونی جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی راهداری 

هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
