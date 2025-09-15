رئیس هیئت شطرنج استان قم از رقابت ۱۶۰ شطرنج‌باز از سراسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۲ و زیر ۱۸ سال به میزبانی استان قم از امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - سمانه سلیمانی،رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: رقابت‌های ملی شطرنج نوجوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز قم  با حضور ۱۶۰ شرکت‌کننده از نقاط مختلف کشور در قم آغاز شد.

او افزود: این مسابقات در دو رده سنی زیر ۱۲ و زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود و تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه در مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) ادامه خواهد داشت.

سلیمانی گفت:در این دوره، ۳۵ شطرنج‌باز از استان قم نیز در کنار رقبای خود از سایر استان‌ها به میدان آمده‌اند تا توانایی‌های ذهنی، مهارت‌های تاکتیکی و استراتژی‌های فردی خود را به نمایش بگذارند.

 

آغاز رقابت‌های ملی شطرنج نوجوانان در قم

رئیس هیئت شطرنج استان قم با بیان اینکه این دوره فرصتی استثنایی برای شناسایی استعدادهای برتر شطرنج کشور و نمایش تاکتیک‌ها و مهارت‌های برتر بازیکنان جوان است.گفت: فضای رقابتی این دوره، فرصتی کم‌نظیر برای ارزیابی سطح فنی بازیکنان جوان و تقویت جایگاه شطرنج در میان نوجوانان ایرانی محسوب می‌شود.

 

