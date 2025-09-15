باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - سمانه سلیمانی،رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: رقابت‌های ملی شطرنج نوجوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز قم با حضور ۱۶۰ شرکت‌کننده از نقاط مختلف کشور در قم آغاز شد.

او افزود: این مسابقات در دو رده سنی زیر ۱۲ و زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود و تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه در مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) ادامه خواهد داشت.

سلیمانی گفت:در این دوره، ۳۵ شطرنج‌باز از استان قم نیز در کنار رقبای خود از سایر استان‌ها به میدان آمده‌اند تا توانایی‌های ذهنی، مهارت‌های تاکتیکی و استراتژی‌های فردی خود را به نمایش بگذارند.

رئیس هیئت شطرنج استان قم با بیان اینکه این دوره فرصتی استثنایی برای شناسایی استعدادهای برتر شطرنج کشور و نمایش تاکتیک‌ها و مهارت‌های برتر بازیکنان جوان است.گفت: فضای رقابتی این دوره، فرصتی کم‌نظیر برای ارزیابی سطح فنی بازیکنان جوان و تقویت جایگاه شطرنج در میان نوجوانان ایرانی محسوب می‌شود.