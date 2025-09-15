باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، در اولین بازی خود با پیراهن این تیم موفق شد دو گل به ثمر برساند و نقش پررنگی در پیروزی پُرگل ۵ بر صفر المپیاکوس مقابل پانسراییکوس ایفا کند. این نمایش درخشان باعث شد رسانههای ایتالیایی و یونانی به بازتاب گسترده این پیروزی بپردازند و کاربران شبکههای اجتماعی نیز به تمجید از طارمی بپردازند.
سایت یونانی «thrylos۲۴» در این خصوص نوشت: «شور و هیجان زیادی در شبکههای اجتماعی درباره مهدی طارمی بهراه افتاده است، پس از آنکه او در اولین بازی خود با پیراهن قرمز المپیاکوس نمایشی درخشان داشت».
طارمی در نخستین حضورش با تیم المپیاکوس، دو گل حساس به ثمر رساند و نشان داد که در کنترل توپ و مهارت فردی سطح بالایی دارد. او به گونهای در زمین ظاهر شد که گویی سالها در این تیم بازی میکند و هماهنگی فوقالعادهای با همتیمیهایش داشت.
این مهاجم ۳۳ ساله تنها ۲۲ دقیقه در میدان حضور داشت، اما همین مدت کوتاه کافی بود تا تاثیر خود را نشان دهد و مورد ستایش فراوان هموطنانش در شبکههای اجتماعی قرار گیرد؛ امری که بهطور طبیعی با توجه به کیفیت نمایش او قابل انتظار بود.