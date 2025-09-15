یکی از رسانه‌های ورزشی کشور یونان به بازتاب خبری حضور مهدی طارمی در تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، در اولین بازی خود با پیراهن این تیم موفق شد دو گل به ثمر برساند و نقش پررنگی در پیروزی پُرگل ۵ بر صفر المپیاکوس مقابل پانسراییکوس ایفا کند. این نمایش درخشان باعث شد رسانه‌های ایتالیایی و یونانی به بازتاب گسترده این پیروزی بپردازند و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به تمجید از طارمی بپردازند.

سایت یونانی «thrylos۲۴» در این خصوص نوشت: «شور و هیجان زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره مهدی طارمی به‌راه افتاده است، پس از آنکه او در اولین بازی خود با پیراهن قرمز المپیاکوس نمایشی درخشان داشت».

طارمی در نخستین حضورش با تیم المپیاکوس، دو گل حساس به ثمر رساند و نشان داد که در کنترل توپ و مهارت فردی سطح بالایی دارد. او به گونه‌ای در زمین ظاهر شد که گویی سال‌ها در این تیم بازی می‌کند و هماهنگی فوق‌العاده‌ای با هم‌تیمی‌هایش داشت.

این مهاجم ۳۳ ساله تنها ۲۲ دقیقه در میدان حضور داشت، اما همین مدت کوتاه کافی بود تا تاثیر خود را نشان دهد و مورد ستایش فراوان هموطنانش در شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد؛ امری که به‌طور طبیعی با توجه به کیفیت نمایش او قابل انتظار بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
مرحبا دلاور هرجا که باشی باعث افتخار ملت ایرانی سالم و تندرست باشی
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این بابا فقط بدرد تیم ملی نمیخوره بقیه جاها یقه پاره می‌کنه سرود کشورشو نمیخونه
۱۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
با قند قند گفتن دهنت شیرین نمیشه خیالت راحت
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
پنالتی رو باید خودش میزد عقده ای بازی در این تیم جدید هم به چشم اومد و نگران کننده ست....
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۴:۴۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا کنه این اظهار لطف شون نسبت به طارمی واقعی و از ته قلب باشه.هندوانه زیر بغل دادن نباشه.
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
انشالا همیشه موفق باشه
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید حمید محمدی فرد
۱۲:۵۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ایوب الکعبی مهدی طارمی اسطوره هست بهتر از ایوب انشاالله آقای گل لیگ یونان درخشش در لیگ قهرمانان اروپا
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
امیدواریم با همین درلیگ اروپا به اینتر گل بزنه
United States of America
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فقط اینتر گند زد
۲۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
گند نزد بهش فرصت ندادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بهش پاس نمیدادن
کلا هافبک های اینتر سال قبل نتونستن موقعیت سازی کنن
