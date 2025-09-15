رئیس جمهور آمریکا پس از پایان همکاری شهردار واشنگتن با اداره مهاجرت و گمرک تهدید کرد که وضعیت اضطرار ملی اعلام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که ممکن است وضعیت اضطراری ملی اعلام کند و واشنگتن را فدرالی کند.

ترامپ در بیانیه‌ای در تروث سوشال از موریل باوزر، شهردار ناحیه کلمبیا به دلیل پایان همکاری بین پلیس شهر و آژانس اجرای مهاجرت و گمرک (ICE) انتقاد کرد.

او گفت که این اقدام باعث می‌شود جرم و جنایت "با قدرت بازگردد" و قول داد که اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفتد.

ترامپ نوشت: "من وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کنم و در صورت لزوم فدرالی می‌کنم". او به ساکنان و مشاغل پایتخت قول داد که در کنار آنها می‌ایستد.

 ماه گذشته، ترامپ هم گارد ملی و هم ارتش را در شهر به کار گرفت تا به آنچه که او "اپیدمی جرم" نامید، پایان دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، گارد ملی
