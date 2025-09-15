باشگاه خبرنگاران جوان ـ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایشی که به مناسبت روز جهانی حفاظت از لایه اوزن برگزار شد، ضمن خیر مقدم به میهمانان، اظهار کرد: از حضور در سالگرد سی و هشتمین سالگرد پروتکل «منترال» خرسندم. جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع و تنها دو سال بعد از شکل گیری کنوانسیون منترال یعنی در سال ۱۳۶۸ به این کنوانسیون اضافه شد. برگزاری این مراسم نه تنها برای نشان دادن دستاوردها در این زمینه است، بلکه نشاندهنده این است حیات و آینده بشریت جدا از ملیت، نژاد و… است. باید این را به مردم منتقل کنیم تا بدانند حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت مهم و مشترک است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشکر از هیات دولت بابت تصویه اصلاحیه «کیگالی» گفت: با تصویب این اصلاحیه نام جمهوریاسلامی ایران از فهرست معدود کشورهایی که آن را نپذیرفتند خارج شد. بر این اساس، هیدروفلروکربنها یعنی همان گازهای مخرب لایه ازون باید کاهش پیدا کنند. این مواد اگرچه پیشتر به عنوان جایگزین گازهای مخرب ازون معرفی شدند، اما اکنون مشخص شده است که باعث گرمایش کره زمین هستند و باید حذف شوند.
وی ادامه داد: ایران در سالها گذشته و تا اول ژانویه ۲۰۲۵ موفق به حذف واردات گازها و مواد مخرب لایه ازون شده و بیش از ۵.۶۷ درصد هیدروفلروکربنها را حذف کرده است. امروز بر ادامه این مسیر تاکید داریم و امیدواریم با ترمیم ازون زمین امنتری در انتظار نسلهای آینده باشد. انصاری افزود: جمهوری اسلامی ایران متعهد است تا ژانویه ۲۰۲۵ واردات مواد و گازهای مخرب لایه اوزن را به صفر برساند و در مسیر ترمیم این سپر حیاتی زمین گامهای جدی بردارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ایران طی سه دهه گذشته اقدامات مهمی را در این کنوانسیون انجام داده است. بعد از ۴۶ سال عضویت در کنوانسیون وین و مصرف اوزن در کشور ما حذف شده است. بار دگیر بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای پایداری اکوسیستم و حفاظت از لایه اوزن تاکید میکنیم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت