رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ازحذف بخش زیادی از گاز‌های مخرب لایه ازون در کشورمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایشی که به مناسبت روز جهانی حفاظت از لایه اوزن برگزار شد، ضمن خیر مقدم به میهمانان، اظهار کرد: از حضور در سالگرد سی و هشتمین سالگرد پروتکل «منترال» خرسندم. جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع و تنها دو سال بعد از شکل گیری کنوانسیون منترال یعنی در سال ۱۳۶۸ به این کنوانسیون اضافه شد. برگزاری این مراسم نه تنها برای نشان دادن دستاورد‌ها در این زمینه است، بلکه نشان‌دهنده این است حیات و آینده بشریت جدا از ملیت، نژاد و… است. باید این را به مردم منتقل کنیم تا بدانند حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت مهم و مشترک است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشکر از هیات دولت بابت تصویه اصلاحیه «کیگالی» گفت: با تصویب این اصلاحیه نام جمهوری‌اسلامی ایران از فهرست معدود کشور‌هایی که آن را نپذیرفتند خارج شد. بر این اساس، هیدروفلروکربن‌ها یعنی همان گاز‌های مخرب لایه ازون باید کاهش پیدا کنند. این مواد اگرچه پیش‌تر به عنوان جایگزین گاز‌های مخرب ازون معرفی شدند، اما اکنون مشخص شده است که باعث گرمایش کره زمین هستند و باید حذف شوند.

وی ادامه داد: ایران در سال‌ها گذشته و تا اول ژانویه ۲۰۲۵ موفق به حذف واردات گاز‌ها و مواد مخرب لایه ازون شده و بیش از ۵.۶۷ درصد هیدروفلروکربن‌ها را حذف کرده است. امروز بر ادامه این مسیر تاکید داریم و امیدواریم با ترمیم ازون زمین امن‌تری در انتظار نسل‌های آینده باشد. انصاری افزود: جمهوری اسلامی ایران متعهد است تا ژانویه ۲۰۲۵ واردات مواد و گاز‌های مخرب لایه اوزن را به صفر برساند و در مسیر ترمیم این سپر حیاتی زمین گام‌های جدی بردارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ایران طی سه دهه گذشته اقدامات مهمی را در این کنوانسیون انجام داده است. بعد از ۴۶ سال عضویت در کنوانسیون وین و مصرف اوزن در کشور ما حذف شده است. بار دگیر بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای پایداری اکوسیستم و حفاظت از لایه اوزن تاکید می‌کنیم.

Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۴:۰۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
به جای این کار درخت کاری و شمشاد کاری کنید بخصوص در شهرهای نفتخیز و آلوده و وصنعتی و گرم مثل جنوب شمشاد باعث تصفیه هوا میشه در اهواز بررسی کنید و شهردار اهواز را مجازات کنید به خاطر بریدن درختان خیابان و ایجاد نکردن فضای سبز محیط زیست در ایران را لطفا لطفا جدی بگیرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا عقل تون بده که حرف زدن هم بلد نیستید ،کشورهای غول بزرگ اقتصادی دنیا ،امریکا،هند،چین،روسیه،و...... این‌ها هستند که لایه اوزون خراب نودونه در صدی کرده اند مگر سهم ایران از اقتصاد دنیا چقدر است که حرف مفت می زنید ،بلکه مشعل ها جهت سوختن گاز ها در ایران باید جمع آوری شوند که سوختن آنها هم به طبیعت ضربه می زند وهم به اقتصاد وثروت خدادادی کشور ،واین دلیل نمی شود ایران رو مخرب لایه اوزون به دنیا معرفی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بله آفرین بر شما، با قطع برق خانگی مردم دستاورد کلانی بود. البته حالا با چه مطالعه و پژوهشی بماند.
۰
۲
پاسخ دادن
