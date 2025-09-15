باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ سید احمد بشر مدیر مرکز هنری بیت‌الجمال در بغداد از برگزاری نمایشگاه "هنر دربرابر جنگ" گفت: افتتاحیه نمایشگاه "هنر در برابر جنگ" را روز گذشته در گالری خانه عکاسان حوزه هنری داشتیم که به صورت سمپوزیوم در بغداد برگزار شد.

وی ادامه داد: ما به مناسبت شهادت شهیده منصوره عالی خانی یکی از هنرمندان هنر‌های تجسمی جمهوری اسلامی دعوتنامه‌ای برای هنرمندان ارسال کردیم که آثار خوبی برایمان ارسال شد. در این نمایشگاه ۲۲ اثر از ۲۲ هنرمند عراقی داریم. اکران اولیه این آثار در بغداد بود و روز گذشته با همکاری دوستان حوزه هنری افتتاحیه آثار را در حوزه هنری داشتیم.

وی درباره موضوعیت نمایشگاه با محوریت شهیده عالی خانی گفت: موضوع آثار ارسالی به نمایشگاه شهیده عالی خانی بود اما عنوان سمپوزیوم هنر در برابر جنگ بود؛ لذا از همین عنوان برای تولید آثار استفاده کردند‌.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه از ۲۴ تا ۲۹ شهریور ماه است و تمدید نمایشگاه بستگی به نظر دوستان دارد.

سید احمد بشر از اتحاد و همبستگی هنرمندان عراقی در تولید آثار و اکران در ایران گفت: اتحاد و همبستگی هنرمندان به شکل خوبی درحال انجام است. معمولا کار هنری وقتی درحال انجام است صدای رساتری دارد و تاثیر بیشتری می‌گذارد.

وی از متریال استفاده شده در آثار تولیدی و اکران شده در نمایشگاه " هنر در بلابر جنگ" بیان کرد: همه آثار روی بوم کشیده شده اند و از متریال گوناگونی از جمله رنگ‌های روغنی، رنگ‌های اکریلیک و یکی از بانوان با استفاده از گل روسی اثر تولید کردند‌.