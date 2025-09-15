باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرهاد شبیهی، مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت شبکه برق کشور پرداخت و گفت: ما در حوزه دقیقاً مرکز کریدور انتقال کشور هستیم. تست کردیم خودمان را در اوایل سال به سمت جنوب تغذیه می‌کردیم و الان وسط سال از جنوب به شمال گرفتیم و حالا داریم به سمت جنوب در واقع تغذیه می‌کنیم.

وی ادامه داد: اکنون وضعیت پایداری مان در این لحظه مناسب به نظر می‌رسد. با ظرفیتی که ایجاد کردیم و پروژه‌هایی که سریع بازده بوده‌اند انجام دادیم، خیلی خوب است. ولی آن چیزی که ما می‌خواهیم این است که ظرفیت تأمین برق را بالا ببریم، یعنی ۳۰ درصد باید ظرفیت بالاتری داشته باشیم نسبت به آن چیزی که در واقع ایجاد کردیم تا بتوانیم ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را جلب کنیم.

شبیهی افزود: ما در آن حوزه هم باید تلاش کنیم. این با توسعه زیرساخت‌ها عملی می‌شود و در واقع اصلاح لایه ولتاژی در ظرفیت‌های شبکه که آن هم در برنامه بسیار مهم ما هست و جزء اولویت اصلی وزارت نیرو است.