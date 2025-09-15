رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیریت باشگاه استقلال امروز میزبان عوامل و دست اندرکاران تیم‌های بانوان این باشگاه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال اعلام کرد: صبح امروز اعضای مدیریتی و فنی تیم‌های ورزشی بانوان باشگاه استقلال ایران میهمان علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی بودند.

در این نشست صمیمی سرمربی‌ها و سرپرست‌های تیم‌های فوتبال، فوتسال و بسکتبال بانوان در مورد مسائل تیم‌ها و روند شکل گیری رشته‌های ورزشی بانوان به تاجرنیا گزارش دادند.

در این جلسه که فریده شجاعی عضو هیئت مدیره و لیلا محمدیان مسئول ورزش بانوان باشگاه هم حضور داشتند، رییس هیئت مدیره باشگاه استقلال به میهمانان قول داد تا در خصوص توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزش زنان، بانوان استقلالی را حمایت و پشتیبانی کند.

تاجرنیا همچنین ضمن تقدیر از زحمات تمام اعضا و زیرمجموعه‌های تیم‌های ورزشی بانوان استقلال خطاب به آن‌ها گفت: استقلال نام بزرگی است و همین امر باعث می‌شود انتظارات از همه تیم‌های منتسب به این نام بالا رود.

