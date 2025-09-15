باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌السلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به تشریح آخرین جزئیات از وقف پول پرداخت و گفت: وقف پول تحبیس مال است. پس ما باید رقم به مردم اعلام کنیم. ما در وقف پول مبلغی را که توانستیم به صندوق برسانیم، ۳۸ میلیارد تومان است. یعنی وقف‌های پول را در شش نیتی که در برنامه‌های «حسینیه معلی» و «محفل» اعلام شد، به صندوق واریز کردیم. مردم سهامدار وقفشان می‌شوند، این سهام رشد پیدا می‌کند و سود حاصل از آن را معطوف به اجرای نیت واقفین می‌کنیم.

حجت‌السلام خاموشی با بیان اینکه بنده معتقدم ما نباید پول را کاهنده ببینیم، گفت: بلکه باید با در نظر گرفتن نرخ تورمِ بانک مرکزی، سود حاصل از آن را برای نیت لحاظ شده مصرف بکنیم. در گذشته زمین و املاک متعدد و متکثری وجود داشت، که مردم بخشی از آن را وقف می‌کردند. حتی مساحت این املاک هم زیاد بود. در حال حاضر، به این صورت وقف انجام نمی‌شود و تملک مردم به‌خاطر جمعیت و شهرنشینی خرد شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه اگرچه از بعدِ انقلاب تعداد وقف نسبت به قبل انقلاب دو و نیم برابر شده، اما پیشنهاد ما وقف پول است، افزود: چراکه در دسترس همه است. مثلاً یک نفر می‌خواهد هر ماه یک میلیون تومان از حسابش را وقف کند، که اتفاق مبارکی است. واقف با وقف پول می‌تواند خودش تولیت را (رسیدگی) به عهده بگیرد، ولی اگر وقف تولیت نداشت، ما به آن رسیدگی خواهیم کرد. من خانواده‌ای را سراغ دارم، که برای حدود هفت هشت نیت چندین میلیارد تومان وقف پول کردند و خودشان تولیت آن را به عهده دارند.