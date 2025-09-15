به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست، سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین تداوم جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت در این مناطق خواهند شد.

سبزه زاری می‌گوید: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۳.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ درجه و کمینه دمای ۲۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

منبع صدا و سیما