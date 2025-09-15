تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان ۲۰۲۵ به مصاف تونس می‌رود، تیمی که اکنون صدرنشین گروه نخست این رقابت‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون والیبال اعلام کرد، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از روز جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شد.

تیم‌ملی والیبال ایران که در دیدار نخست خود سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد، از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف تونس می‌رود.

تیم ملی والیبال توسن در سال ۱۹۷۲ برای نخستین بار به بازی‌های المپیک راه یافت و تاکنون در هفت دوره این بازی‌ها به میدان رفته است که بهترین عنوان کسب شده این تیم جایگاه نهمی در سال ۱۹۸۴ است. تجربه المپیکی این تیم نسبت به ایران پنج دوره بیشتر است.

تونسی‌ها ۱۲ دوره در قهرمانی مردان جهان نیز شرکت کردند که نخستن حضورشان به سال ۱۹۶۲ برمی‌گردد، اما تیم ملی والیبال ایران در سال ۱۹۷۰ برای نخستین بار در قهرمانی مردان جهان شرکت کرد و این دوره از مسابقات نهمین حضور مردان والیبال ایران است.

تیم ملی والیبال تونس سابقه ۱۱ دوره قهرمانی در قاره آفریقا دارد و ایران تا کنون در چهار دوره قهرمان آسیا شده است.

هدایت تیم ملی والیبال تونس برعهده کامیلو پلاسی است و خالد بن سلیمان، حمزه ناگا، احمد القادی، الیاس قرمسلی، ولید باکور، طیب القرباسلی، محمد ردان، علی بانگوی، اسامه بن رمضان، حمزه بوبحرام الرمضان، حمزه بوبحرام سلمان، عاص، مهدی بن طاهر بازیکنان این تیم در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ هستند.

دو تیم ملی والیبال ایران و تونس در طول تاریخ پنج بار به مصاف یکدیگر رفتند که همیشه ایران فاتح میدان بوده است و تونسی‌ها در حسرت شکست ایران هستند.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۰۹.۱۰ امتیاز در رتبه پانزدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی است و تونس نیز با ۱۰۳.۲۰ امتیاز در جایگاه چهلم جهان قرار دارد.

این دومین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و تونس در چارچوب قهرمانی مردان جهان است که نخستین مسابقه در سال ۱۹۷۰ برگزار شد و ایران سه بر صفر به پیروزی رسید. آخرین جدال دو تیم نیز در جام جهانی سال ۲۰۱۹ بود که ایران سه بر صفر به پیروزی رسید.

تیم ملی والیبال تونس در نخستین دیدار خود در قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین میزبان این مسابقات رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا در صدر جدول گروه نخست مسابقات قرار گیرد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هستند که با هدایت رو‌به‌رو پیاتزا به میدان می‌روند.

فهرست دیدار‌های رسمی تیم‌های ملی والیبال ایران و تونس و نتایج به دست آمده به قرار زیر است:

۱۹۷۰ (قهرمانی جهان): ایران (۳) – تونس (صفر)

۲۰۱۰ (جام شیخ راشد) تیم ملی ب ایران (۳) – تونس (صفر)

۲۰۱۰ (جام ریاست جمهوری قزاقستان)، ایران (۳) – تونس (صفر)

 ۲۰۱۵ (جام جهانی): ایران (۳) – تونس (یک)

۲۰۱۹ (جام جهانی): ایران (۳) – تونس (صفر)

تبادل نظر
