اولین دیدار تیم فوتبال سپاهان ایران در لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا با قضاوت داوران اماراتی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاهان فردا در اولین هفته لیگ قهرمانان آسیا ٢ در اردن به مصاف الحسین می‌رود. با اعلام AFC محمدصالح از امارات و کمک‌های او (علی رشید، یاسر سبیل و احمد کاظم) این بازی را قضاوت خواهند کرد.

در لیگ سطح ۲ قهرمانان آسیا دیگر نماینده کشورمان باشگاه استقلال ایران است که باید در اولین گام به مصاف تیم الوصل امارات برود.

برنامه دیدار‌های نمایند گان ایران در لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲:

۲۶ شهریور: الوصل امارات - استقلال ایران، ورزشگاه زعبیل دبی ساعت ۱۹:۳۰،
۹ مهر: استقلال ایران - المحرق بحرین، ورزشگاه آزادی ساعت ۱۹:۳۰،
۳۰ مهر: استقلال ایران - الوحدات اردن، ورزشگاه آزادی ساعت ۱۹:۳۰،
۱۴ آبان: الوحدات اردن - استقلال ایران، ورزشگاه ملک عبدالله ثانی امان ساعت ۲۱:۴۵،
۵ آذر: استقلال ایران - الوصل امارات، ورزشگاه آزادی ساعت ۱۹:۳۰،
۳ دی: المحرق بحرین - استقلال ایران، ورزشگاه شیخ علی بن محمد الخلیفه عراد ساعت ۱۹:۳۰

برنامه دیدار‌های سپاهان نیز در زیر آمده است:
۲۵ شهریور: الحسین اردن - سپاهان ایران، ورزشگاه بین‌المللی امان ۲۱:۴۵،

۸ مهر: سپاهان ایران - موهون باگان هند، ورزشگاه نقش جهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰،
۲۹ مهر: آخال ترکمنستان - سپاهان ایران، ساعت و ورزشگاه نامشخص
۱۳ آبان: سپاهان ایران - آخال ترکمنستان، ورزشگاه نقش جهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰،
۴ آذر: سپاهان ایران - الحسین اردن، ورزشگاه نقش جهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰،
۲ دی: موهون باگان هند - سپاهان ایران، ورزشگاه یووا بهراتی کریرانگان ساعت ۱۷:۱۵

