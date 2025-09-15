باشگاه خبرنگاران جوان - یازدهمین اجلاس گروه کاری مقامات عالی‌رتبه در امور دریای خزر با حضور نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی دریای خزر از روز جاری در عشق آباد ترکمنستان آغاز بکار کرد.

هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، در این نشست حضور دارد.

در این اجلاس موضوعات مختلفی مانند نحوه ترسیم خطوط مبدا، بررسی کاهش سطح آب دریای خزر، هفتمین اجلاس سران خزر و اولین مجمع استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی کشورمان، امور مربوط به دبیرخانه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) و نشست‌های آتی پنج جانبه در جهت تقویت همکاری‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند.