رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: خرید خدمت سربازی شایعه است و مشمولان غایب و غیر غایب می‌بایست وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار"رحمان علیدوست" در خصوص شایعه خرید خدمت سربازی گفت: موضوع خرید خدمت سربازی در دستورکار ستادکل نیرو‌های مسلح و مجلس محترم نمی‌باشد و خبر‌های منتشره در این خصوص مورد تایید نیست و توسط کمیسیون تلفیق مجلس نیزتکذیب شده است لذاکلیه افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیده‌اند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و به امید مقررات جدید خرید خدمت سربازی نباشند.

وی گفت:مشمولان عزیز در نظرداشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمان‌ها، دستگاه‌های خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور و. را به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان اخبار مربوط به معافیت‌ها و خدمت سربازی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
سخت ترین ها برای سربازی به ترتیب فراجا، ناجا، آجا و در اخر هم سپاه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۴۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
میرن سخت نگیرین
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
نان خاشک دادن کو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چشم امر دیگه‌ای نیست؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۱۳:۲۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
به همین امید باشین که ما وضعیت خدمت سربازی خودمون رو تعیین تکلیف کنیم . از هر چی دلتون میخواد مارو محروم کنید اصلا مارو بکشین ، بازم نمیریم ! چون کل جوونیمون رو داریم کار میکنیم صبح تا شب و بازم به هیچ جا نمیرسیم . بعد تو این شرایط کار و زندگی رو ببوسیم دو سال بزاریم کنار بریم برا فرمانده چایی دم کنیم ؟! برین به فکر سربازی حرفه ای باشین و حقوق بدین سرباز حرفه ای بگیرین و تربیت کنین . ما میمیریم ولی بیشتر از این ذلت نمیپذیریم ....
۲
۱۱
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حلالت باشه داداش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این همه درس بخونی هزینه کن به خاطر سربازی بیکار شو واقعا ظلمه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا نباید به امید مقررات جدید باشند؟ شما یک بار دلیل آوردید که چرا خدمت سربازی رو نمیفروشید؟ فکر میکنید زورتون زیاده؟ اصلا تا به حال به منافع بی نهایت این کار فکر کردید؟ خرید سربازی مساوی با درآمد بسیار زیاد چه از داخل چه از خارج..تو این جنگ 12 روزه هم که دیدید دیگه جنگ جنگه موشک و اطلاعته نه سرباز و اسلحه..اصلا کشورها دیگه نیروی نظامی نمیبزند جایی ..موشک نقطه زن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
برو افغانی‌ها بیار خدمت کنند مملکت گرفتند
۱
۱۲
پاسخ دادن
