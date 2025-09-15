باشگاه خبرنگاران جوان- سردار"رحمان علیدوست" در خصوص شایعه خرید خدمت سربازی گفت: موضوع خرید خدمت سربازی در دستورکار ستادکل نیروهای مسلح و مجلس محترم نمیباشد و خبرهای منتشره در این خصوص مورد تایید نیست و توسط کمیسیون تلفیق مجلس نیزتکذیب شده است لذاکلیه افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیدهاند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و به امید مقررات جدید خرید خدمت سربازی نباشند.
وی گفت:مشمولان عزیز در نظرداشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمانها، دستگاههای خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور و. را به همراه خواهد داشت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانوادههای آنان اخبار مربوط به معافیتها و خدمت سربازی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.