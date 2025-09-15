فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از توقیف یک فروند لنج تجاری و کشف ۸۰۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز اکفوره اظهار کرد: مأموران گشت خودرویی این پایگاه حین گشت‌زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرشیوء، به یک فروند موتور لنج مستقر در این اسکله مشکوک و شناورها را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی از این شناور انواع کالای قاچاق شامل؛ ۱۰۰ کیسه برنج، ۱۹۵۰ کارتن کمپوت هلو، ۱۸۸ کیسه پارچه، ۱۸۱ کارتن اسباب بازی، ۴۱۰ عدد تلویزیون، ۹۵ کارتن دی وی دی رایتر، ۱۰۶ عدد پنکه رو میزی، ۴ پالت قهوه ساز دستی، ۲۵ دستگاه موتور برق، ۳۰۰ دستگاه قهوه ساز، ۳۲ دستگاه پمپ آب، ۳۴ دستگاه کولر گازی، ۶۹ کارتن عطر، ۵۶ دستگاه پرینتر، ۲۷۹ دستگاه یخچال، ۴۰ عدد کپسول گاز کولر، ۶ دستگاه ماشین لباسشویی، ۶ دستگاه ماشین ظرفشویی، ۱۲۵ عدد صندلی خودرو، ۹۵۲ حلقه لاستیک، ۴۰ تخته پتو مسافرتی، ۲۷ دستگاه موتور پاکشتی و غیره را کشف و ضبط کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه با اشاره به دستگیری ۲ متهم، بیان داشت: کالاهای کشف شده خارج از مانفیست و مجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده بود.

وی در خاتمه با بیان اینکه شناور مذکور توقیف شد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۸۰۰ میلیارد برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

