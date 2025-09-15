باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون نابینایان وکم بینایان اعلام کرد، اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال نابینایان مردان در مجتمع شهید بهشتی مازندران ۲۴ تا ۳۱ شهریور ماه برگزار می‌شود و ۳۱ شهریور لغایت یازدهم مهر تیم ملی راهی رقابت‌های جام ملت‌ها هند خواهد شد.

ورزشکاران دعوت شده به اردو: بهزاد زادعلی اصغری - حسین رجب پور - احمدرضا شاه حسینی- مرتضی کریمی- رسول باصری- رضا صدری- محمدامین رحیم زاده - صادق رحیمی به عنوان ورزشکار و حمید اکبری-محمدصالح میرزایی و محمد جواد آقاجانی به عنوان دروازه بان تیم ملی فوتبال نابینایان را هدایت مینمایند.

کادر فنی: سرمربی: جواد فلفلی

مربیان: میثم شجاعیان-مرتضی رمضانی و سعید ناهیدی به عنوان سرپرست در این مرحله از اردو حضور دارند.