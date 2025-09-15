باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شهرستان دهاقان پیشرو در تولید گل + فیلم

شهرستان دهاقان اصفهان یکی از تولیدکنندگان اصلی گل در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شهرستان دهاقان سالانه بیش از ۳۳ میلیون شاخه گل تولید و روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود.

