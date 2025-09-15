شهرستان دهاقان پیشرو در تولید گل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0627\u0642\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0634\u0627\u062e\u0647 \u06af\u0644 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n