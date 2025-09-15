معاون وزیر ارتباطات در خصوص حمایت از استارتاپ‌های آسیب دیده گفت: معرفی‌نامه دریافت وام‌های حمایتی به بانک‌های عامل ارسال شده و برخی شرکت‌ها موفق به دریافت آن شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: «در رابطه با بحث حمایت از کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال، همینطور که در جریان هستید در جنگ ۱۲ روزه، به واسطه چالشی که در دسترسی به اینترنت، دسترسی به سیستم‌های ناوبری و در حقیقت جی‌پی‌اس از آن طرف وجود داشت، کسب‌وکار‌های اقتصادی دیجیتال صدمه خیلی زیادی دیدند. علیرغم این صدمات، تلاش کردند که به شرایط مردم کمک کنند، تسهیلاتی را تعریف کردند که بتوانند مردم در این شرایط بهتر زندگی کنند و به ثبات زندگی آنها کمک کردند.»

وی ادامه داد: «وظیفه ما این بود که بتوانیم کمک کنیم به پایداری این جنس کسب‌وکارها. ما حدوداً ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع را با منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری ترکیب کردیم که بتوانیم منابع ارزان‌قیمتی را برای ارتقای تاب‌آوری کسب‌وکار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم و در اختیار آنها قرار دادیم.»

چیت‌ساز افزود: «معرفی‌نامه‌های این تسهیلات به بانک‌های عامل ارسال شده و برخی از کسب‌وکار‌ها این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. برخی هم در حال تکمیل مدارک هستند تا بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.»

برچسب ها: کسب و کارهای دیجیتال ، دانش بنیان
