باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در اولین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. قضاوت این دیدار بر عهده گمینی نیون روبش از سریلانکا است. این مسابقه از اهمیت بالایی برخوردار است و استقلالی‌ها امیدوارند با شروعی قدرتمند، روند موفقیت خود در رقابت‌های آسیایی را آغاز کنند.

بر اساس لیست بازیکنان الوصل، این تیم از ۱۳ بازیکن غیراماراتی بهره می‌برد. از جمله بازیکنان مشهور می‌توان به فابیو لیما، مهاجم برزیلی اشاره کرد. همچنین سرجینیهو، مهاجم کیپ وردی، با ارزش ۳.۵ میلیون یورو گران‌قیمت‌ترین بازیکن الوصل و یکی از خطرناک‌ترین مهره‌های خط حمله این تیم به شمار می‌رود. میانگین سنی بازیکنان الوصل ۲۶ سال و ۲ ماه است و هدایت تیم بر عهده لوئیز کاسترو، مربی مشهور پرتغالی است.

الوصل در فصل جاری لیگ ادنوک امارات تاکنون سه بازی انجام داده که حاصل آن یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست بوده و با ۴ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد. این تیم همچنین در لیگ کاپ امارات موفق شد تیم الظفره را در هر دو دیدار رفت و برگشت شکست دهد و به مرحله بعدی صعود کند.

در ترکیب الوصل ۶ بازیکن ملی‌پوش حضور دارند که به جز رناتو تاپیا، هافبک پرویی، سایر ملی‌پوشان از کشور امارات هستند. این تجربه و کیفیت بازیکنان، الوصل را به رقیبی چالش‌برانگیز برای استقلال تبدیل کرده است و خط حمله استقلال باید با دقت و تمرکز بالا با این تیم پرتجربه مقابله کند.