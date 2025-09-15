باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر یکروزه به استان مرکزی و در بازدید از پروژههای شهرستان تفرش اظهار کرد: با توجه به پیگیریهای مستمر استاندار مرکزی، فرماندار و امامجمعه اراک برای تحقق این مطالبه مردمی، اجرای این طرح منوط به فراهم شدن مستندات قانونی و بهویژه اخذ ماده ۲۳ است و بدون طی این مراحل امکان آغاز عملیات وجود نخواهد داشت.
وی افزود: ایجاد کمربندی جدید از طریق ظرفیتهای مولدسازی قابل تسهیل است و راهکارهای اجرایی این پروژه با هماهنگی ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی با جدیت دنبال میشود تا زمینه اتصال این مسیر به آزادراه ساوه همدان فراهم شود.
بازوند تصریح کرد: تعیین تکلیف گردنه نقرهکمر که سالها نیمهتمام باقی مانده، در دستور کار قرار گرفته و مقرر است برای اخذ ماده ۲۳ نشستی در تهران برگزار شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی اجرای پروژههای راهسازی در استان مرکزی گفت: اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه همدان اقدامی ارزشمند و اساسی برای خروج منطقه از بنبست است.
بازوند ادامه داد: در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، امکان اتصال این پروژه به مسیر اصلی فرمهین تفرش نیز وجود دارد.
وی با اشاره به نقش وزارت کشور و شرکت ساخت در انتقال پروژههای راهسازی تأکید کرد: اجرای این طرحها علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی، دسترسی ساکنان منطقه به شبکه آزادراهی کشور را تسهیل خواهد کرد.
بازوند افزود: امید است با پیگیریهای مستمر، پروژههای نیمهتمام راهسازی استان مرکزی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شود.
منبع: مهر