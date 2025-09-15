مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: انصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه ـ همدان اقدامی ارزشمند و اساسی برای خروج منطقه از بن‌بست است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه به استان مرکزی و در بازدید از پروژه‌های شهرستان تفرش اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های مستمر استاندار مرکزی، فرماندار و امام‌جمعه اراک برای تحقق این مطالبه مردمی، اجرای این طرح منوط به فراهم شدن مستندات قانونی و به‌ویژه اخذ ماده ۲۳ است و بدون طی این مراحل امکان آغاز عملیات وجود نخواهد داشت.

وی افزود: ایجاد کمربندی جدید از طریق ظرفیت‌های مولدسازی قابل تسهیل است و راهکارهای اجرایی این پروژه با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه اتصال این مسیر به آزادراه ساوه همدان فراهم شود.

بازوند تصریح کرد: تعیین تکلیف گردنه نقره‌کمر که سال‌ها نیمه‌تمام باقی مانده، در دستور کار قرار گرفته و مقرر است برای اخذ ماده ۲۳ نشستی در تهران برگزار شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی اجرای پروژه‌های راه‌سازی در استان مرکزی گفت: اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه همدان اقدامی ارزشمند و اساسی برای خروج منطقه از بن‌بست است.

بازوند ادامه داد: در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، امکان اتصال این پروژه به مسیر اصلی فرمهین تفرش نیز وجود دارد.

وی با اشاره به نقش وزارت کشور و شرکت ساخت در انتقال پروژه‌های راه‌سازی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی، دسترسی ساکنان منطقه به شبکه آزادراهی کشور را تسهیل خواهد کرد.

بازوند افزود: امید است با پیگیری‌های مستمر، پروژه‌های نیمه‌تمام راهسازی استان مرکزی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شود.

منبع: مهر

برچسب ها: حمل و نقل ، پروژه های راهسازی
خبرهای مرتبط
بهسازی راه‌های مواصلاتی دلیجان با هزار میلیارد تومان اعتبار
خط تولید ماشین‌آلات سنگین صنعتی در زرند افتتاح شد
تجهیزات معدنی هپکو اراک در راه قاره معادن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه ـ همدان گامی در رفع بن‌بست‌های منطقه
آخرین اخبار
اتصال مسیر نوبران به آزادراه ساوه ـ همدان گامی در رفع بن‌بست‌های منطقه