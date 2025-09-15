باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حمید اورعی،مدیرنظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به باور نادرست مردم مبنی بر نقش مثبت آنتی‌بیوتیک در بهبود سریع سرماخوردگی گفت: زمان طبیعی بهبود این بیماری‌ها معمولاً با دوره مصرف آنتی‌بیوتیک هم‌زمان است و همین موضوع باعث می‌شود افراد به اشتباه اثر درمانی برای این داروها قائل شوند.

وی هشدار داد: استفاده بی‌مورد از آنتی‌بیوتیک تعادل باکتری‌های مفید بدن را بر هم زده و می‌تواند مشکلات جدی‌تری همچون مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایجاد کند.

مدیر دارو استان قم همچنین توصیه کرد: برای کنترل علائم بیماری‌های ویروسی، استراحت کافی، مصرف مایعات، تغذیه مناسب و در صورت نیاز استفاده از داروهای تب‌بر تحت نظر پزشک یا داروساز کافی است و نیازی به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک وجود ندارد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم