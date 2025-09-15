سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان برای اطلاع از وضعیت لژیونر‌ها به امارات سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار و گفت‌و‌گو با سرمربیان تیم‌های النصر امارات و الاتحاد کلبا به این کشور سفر کرد.

قلعه نویی در این سفر قصد دارد وضعیت لژیونر‌های ملی پوش کشورمان را ماز نزد یک رصد و بررسی کند.

تیم الاتحاد کلبا از شهریار مغانلو، سامان قدوس، احمد نوراللهی، محمد مهدی محبی و امیرحسین سام دلیری استفاده می‌کند و تیم النصر از مهدی قایدی دیگر لژیونر فوتبال کشورمان سود می‌برد.

سعید عزت اللهی و سردار آزمون نیز از دیگر ملی پوشان کشورمان در تیم شباب الاهلی امارات محسوب می‌شوند که احتمال می‌رود قلعه نویی با سرمربی این تیم نیز دیدار کند.

گفته می‌شود شاید در این سفر قلعه نویی به امارات مشکل احمد نوراللهی برای دعوت به تیم ملی نیز حل شود.

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، تیم ملی فوتبال
