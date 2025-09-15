رئیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت:هنوز با چالش‌هایی نظیر مشعل‌های گاز‌های فلر مواجه هستیم. وزارت نفت اقداماتی را در این زمینه انجام داده و کارگروهی برای جمع‌آوری و خاموش کردن این مشعل‌ها تشکیل شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن محمد پور رئیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در همایش دهمین دوره جایزه مدیریت انرژی اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر با چالش‌های جدی در زمینه انرژی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه شود، کاهش ۱۰ درجه‌ای مصرف انرژی است. این موضوع نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز اهمیت دارد و نمایانگر حساسیت و درک عمیق از وضعیت انرژی در کشور است.

وی ادامه داد: امروز، ما با ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر مواجه هستیم که این نگرانی‌ها به ویژه در زمینه بنزین و دیگر منابع انرژی بیشتر شده است. این مسائل زنگ خطری برای ما هستند که باید به آن توجه کنیم.

او بیان کرد : به عنوان یک کارشناس، باید بگویم که تولید انرژی در کشور نیازمند زحمات و مرارت‌های فراوان است. به عنوان مثال فرآیند تولید یک بشکه نفت خام نیازمند واحدهای بهره‌برداری، نمک‌زدایی، و تقویت فشار است. 

وی ادامه داد: پس از تولید، این فرآورده‌ها به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها منتقل می‌شوند که خود زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد.

او بیان کرد: این فرآیندها حدود یک سال زمان می‌برند و هزینه‌های بسیاری را در پی دارند.با توجه به چالش‌های تولید، ضروری است که به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی حرکت کنیم. توصیه‌های دینی و منطقی ما نیز ما را به این سمت هدایت می‌کند. 

وی افزود: کشور ما برنامه‌های خوبی دارد که می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند. به عنوان مثال ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتی از سال ۱۴۰۰، آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال اجراست.

او بیان کرد:برنامه هفتم ، این برنامه موضوع تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را مطرح کرده که می‌تواند در این راستا موثر باشد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه، علاوه بر فعالان محیط زیست، اکنون فعالان حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز در کشور وجود دارند. این گروه‌ها و انجمن‌ها نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن ایفا می‌کنند.

محمد پور یادآور شد: متاسفانه، ما هنوز با چالش‌هایی نظیر مشعل‌های گازهای فلر مواجه هستیم. وزارت نفت اقداماتی را در این زمینه انجام داده و کارگروهی برای جمع‌آوری و خاموش کردن این مشعل‌ها تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در نهایت، چالش‌های انرژی در کشور ما جدی هستند و نیاز به توجه و اقدام فوری دارند. بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از راه‌حل‌های اصلی برای رفع این مشکلات است و می‌تواند کشور ما را به یکی از قطب‌های بهینه‌سازی انرژی تبدیل کند. با همکاری همه نهادها، می‌توانیم به سوی آینده‌ای پایدارتر حرکت کنیم.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در زمینه ناترازی انرژی در کشور وجود دارد، امیدواریم با رفع این مسئله، شاهد افزایش تولید گاز و نزدیک شدن به تراز مناسب در این حوزه باشیم. وزارت نفت و شرکت‌های مختلف در زمینه بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی در حال فعالیت هستند و ما از همه دعوت می‌کنیم که ایده‌ها و طرح‌های خود را ارائه دهند.

او یادآور شد: این مسئله به طور مستقیم بر کیفیت زندگی ما تأثیر می‌گذارد. ناترازی انرژی سال‌هاست که گریبان‌گیر صنعت کشور ما بوده است. بسیاری از صنایع در چند ماه گذشته با قطع برق مواجه شده‌اند و برخی ممکن است با قطع گاز نیز روبرو شوند. این وضعیت به چالش‌های اقتصادی برای کشور منجر می‌شود و می‌تواند به بیکاری هموطنانمان دامن بزند و همچنین بر کاهش شاخص توسعه‌یافتگی کشور تأثیر بگذارد.

وی تصریح کرد:در نتیجه، رفع ناترازی انرژی در اولویت قرار دارد و همه ما باید در این راستا تلاش کنیم.

 

 

برچسب ها: مصرف سوخت ، تولید سوخت
خبرهای مرتبط
وابستگی ۷۳ درصدی سبد انرژی کشور به گاز
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت در شرکت ملی حفاری ایران
ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
خطای مجلس در سهمیه‌بندی وام اشتغال منجر به عملکرد صفر شش‌ماهه این وام شد!
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
بارش باران در نوار شمالی کشور
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
آخرین اخبار
شرایط بخشودگی ۹۵ درصدی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابرازی بهار ۱۴۰۴
به دنبال افزایش ظرفیت تأمین برق هستیم+ فیلم
امکان حذف گاز‌های گلخانه‌ای با استفاده از فناوری‌های نوین وجود دارد
متناسب سازی مصرف انرژی برابر با استاندارد‌های جهانی
توسعه نظارت بر صنعت بیمه با استفاده از فناوری‌های نوین
۲۱۶۱ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله به فروش رفته است
کاهش ۳۰ درصدی تولید محصولات اساسی با قطع چاه‌های کشاورزی
تخصیص ۵۳ هزار هکتار اراضی در قالب طرح جوانی جمعیت
مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
سورگوم کشت جایگزین مناسب ذرت
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در سهمیه‌بندی وام اشتغال منجر به عملکرد صفر شش‌ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
برگزاری نمایشگاه پاییزه «مهرِِبازار»
لزوم اتصال تمامی امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ شهریور ماه