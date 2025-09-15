باشگاه خبرنگاران جوان- طرح گسترده پویش مهر علوی بیش از شش هزار روستا را دربر می‌گیرد و حدود ۱۳۰ هزار دانش‌آموز مقاطع ابتدایی و متوسطه در دهک‌های اول و دوم اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

گلشن‌پور، رئیس ارزیابی و توانمندسازی گروه‌های جهادی بنیاد علوی در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط اقتصاد» اعلام کرد: علاوه بر این ۱۳۰ هزار دانش‌آموز، با مشارکت گروه‌های جهادی ۱۲۰ هزار دانش‌آموز دیگر نیز از بسته‌های کامل نوشت‌افزار بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی، مجموعاً ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور تحت حمایت این پویش قرار خواهند گرفت.

تأمین نیاز دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی

وی با اشاره به اینکه بسته‌های نوشت‌افزار تهیه‌شده به‌گونه‌ای است که نیاز دانش‌آموزان را در طول سال تحصیلی پاسخگو باشد، افزود: این اقدام می‌تواند مانع از ترک تحصیل به دلیل مشکلات مالی شود.

سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد تومانی و همکاری نزدیک با آموزش و پرورش

گلشن‌پور با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای خرید این اقلام هزینه شده است، گفت: اگر همین خرید امسال انجام می‌شد، هزینه آن به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسید.

وی تأکید کرد: فهرست دانش‌آموزان دهک‌های پایین با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده و بسته‌ها به‌صورت رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

استعدادیابی در میان دانش‌آموزان تحت پوشش

رئیس ارزیابی و توانمندسازی گروه‌های جهادی بنیاد علوی یکی از اهداف مهم این بنیاد را استعدادیابی عنوان کرد و افزود: «بسیاری از دانش‌آموزان تحت پوشش توانسته‌اند در کنکور موفق شوند و وارد دانشگاه شوند که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده اثرگذاری حمایت‌هاست.»

گلشن‌پور در پایان با استقبال از مشارکت خیرین در این طرح گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه بنیاد علوی برای همکاری ثبت‌نام کنند و کارشناسان بنیاد نیز هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد.