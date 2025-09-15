باشگاه خبرنگاران جوان - جلال علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به وابستگی بیش از ۳۶۰ روستا به تانکرهای آبرسانی سیار گفت: روش کنونی تأمین آب، پرهزینه و ناپایدار است و تنها با اجرای پروژههای فنی، توسعه زیرساختها و استفاده از فناوریهای نوین میتوان آینده آبرسانی روستایی در کمبارشترین استان کشور را تضمین کرد.
وی افزود: استان یزد با وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و بیش از هزار و ۱۰۰ روستا، همچنان با بحران کمآبی پیچیدهای روبهرو است و بیش از ۳۶۰ روستای استان هنوز به تانکرهای آبرسانی سیار متکی هستند.
علمدار با اشاره به هزینههای بالای این روش گفت: کرایه هر دستگاه تانکر حدود ۳۰ میلیون ریال و هزینه انتقال هر مترمکعب آب نزدیک به ۳۰۰ هزار ریال است و این روش تأمین آب نه تنها اقتصادی نیست بلکه به هیچ عنوان پایدار هم محسوب نمیشود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در آبرسانی روستایی تصریح کرد: برای رسیدن به تأمین آب پایدار، اجرای پروژههای فنی نظیر احداث مخازن ذخیره آب محلی، توسعه شبکههای انتقال و توزیع و بهرهگیری از سامانههای هوشمند مدیریت منابع، در دستور کار قرار گرفته است.
علمدار ادامه داد: از دیدگاه فنی، احداث مخازن ذخیره کوچک در روستاها میتواند ضمن کاهش وابستگی به تانکرها، ذخیرهسازی آب در فصول پر بارش را امکانپذیر کند و همچنین، توسعه خطوط انتقال مقاوم و بهینه، علاوه بر کاهش هدررفت آب، پایداری شبکههای روستایی را افزایش میدهد.
وی با اشاره به بعد اقتصادی موضوع افزود: اگرچه سرمایهگذاری در زیرساختهای آبرسانی روستایی پرهزینه است، اما در بلندمدت باعث کاهش هزینههای جاری، افزایش کیفیت خدمات و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد تأکید کرد: این شرکت تلاش دارد با همکاری استانداری، وزارت نیرو و دیگر دستگاههای مرتبط منابع مالی لازم را جذب کند تا پروژههای آبرسانی روستایی در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
به گفته علمدار، مدیریت یکپارچه منابع و مشارکت جوامع محلی در بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات، کلید موفقیت پروژهها است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت منابع آبی، ضروری است استان یزد علاوه بر پروژههای کلان شهری، تمرکز ویژهای بر توسعه زیرساختهای روستایی داشته باشد تا از بحرانهای جدی در آینده جلوگیری شود.
منبع:روابط عمومی