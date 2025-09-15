باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مرتضی طهماسبی رئیس اداره راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی، اظهار داشت: طرح اتصال محور روستای شکرآباد به جاده اصلی با هدف بهبود ایمنی و دسترسی روستا در حال بررسی کارشناسی است.

وی افزود: این طرح با مشارکت کمیته فنی، پلیس راه استان و کارشناسان راهداری و راه و شهرسازی ارزیابی می‌شود تا مسیر پیشنهادی ضمن رعایت استاندارد‌های فنی، کمترین مشکل اجرایی را داشته باشد.

طهماسبی اضافه کرد: بررسی دقیق نقشه‌ها، ارزیابی نقاط پرخطر و امکان‌سنجی فنی طرح، مراحل اصلی این بررسی است و امیدواریم با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، اجرای طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت و ایمنی مسیر‌های فرعی و روستایی از اولویت‌های اداره‌کل است و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، دسترسی ایمن و سریع به روستا‌ها فراهم خواهد شد.