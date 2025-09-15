رئیس اداره راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: طرح اتصال محور روستای شکرآباد به جاده اصلی با حضور کمیته فنی، پلیس راه استان، راهداری و همکاران راه و شهرسازی در حال ارزیابی دقیق است تا بهترین راهکار اجرایی انتخاب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مرتضی طهماسبی رئیس اداره راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی، اظهار داشت: طرح اتصال محور روستای شکرآباد به جاده اصلی با هدف بهبود ایمنی و دسترسی روستا در حال بررسی کارشناسی است.

وی افزود: این طرح با مشارکت کمیته فنی، پلیس راه استان و کارشناسان راهداری و راه و شهرسازی ارزیابی می‌شود تا مسیر پیشنهادی ضمن رعایت استاندارد‌های فنی، کمترین مشکل اجرایی را داشته باشد.

طهماسبی اضافه کرد: بررسی دقیق نقشه‌ها، ارزیابی نقاط پرخطر و امکان‌سنجی فنی طرح، مراحل اصلی این بررسی است و امیدواریم با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، اجرای طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت و ایمنی مسیر‌های فرعی و روستایی از اولویت‌های اداره‌کل است و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، دسترسی ایمن و سریع به روستا‌ها فراهم خواهد شد.

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، اصلاح راه
خبرهای مرتبط
افتتاح ۱۴ پروژه راهداری و زیرساختی در چهارمحال و بختیاری همزمان با هفته دولت
اجرای ۷ طرح ایمن‌سازی در محور‌های شهرستان بروجن
ایمن‌سازی بیش از ۵۰ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های ورودی شهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
گشایش نمایشگاه پاییزه اقلام اساسی در شهرکرد
دستگیری کلاهبردار با شگرد فروش خودرو