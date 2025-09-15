تیم والیبال ژاپن با دو شکست پیاپی از رسیدن به دور حذفی رقابت‌های قهرمانی جهان بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ژاپن از ساعت ۹ صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) به مصاف کانادا رفت و با شکست مقابل حریف خود از صعود به دور حذفی بازماند. 

سامورایی‌ها در این دیدار با نتیجه سه بر صفر مغلوب کانادا شدند و با توجه به دو شکست پیاپی از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کانادا

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ کانادا

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ کانادا

ژاپن در اولین مسابقه خود هم مقابل ترکیه شکست خورد و در آخرین دیدار از دور مقدماتی قهرمانی جهان چهارشنبه، ۲۶ شهریور مقابل لیبی به میدان می‌رود، اما با توجه به اینکه از هر گروه تنها دو تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند، ترکیه و کانادا صعود خود را قطعی کردند و ژاپن و لیبی حذف شدند.

برچسب ها: والیبال قهرمانی جهان ، تیم والیبال ژاپن
خبرهای مرتبط
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
برنامه روز پنجم والیبال قهرمانی جهان/ نبرد سرنوشت‌ساز ایران
اوج شگفتی در هفته اول؛ بررسی نتایج بازی‌های قهرمانی جهانی والیبال
والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ آشنایی با دومین حریف تیم ملی ایران
برنامه روزم چهارم مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ژاپن همیشه ژاپن است حالا ببینید المپیک چی کار میکنه. کاری برای والیبال ایران بکنید.
۰
۰
پاسخ دادن
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال