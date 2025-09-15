معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که اجرای ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین به معنای جنگ بین این اتحاد و روسیه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که اجرای ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین و امکان سرنگونی پهپاد‌های روسی توسط کشور‌های ناتو به معنای جنگ بین این اتحاد و روسیه خواهد بود.

این سیاستمدار در کانال تلگرام خود با اظهار نظر در مورد بیانیه رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان در مورد اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین نوشت: «جدی می‌گویم، اجرای ایده تحریک‌آمیز کی یف و دیگر احمق‌ها برای ایجاد «منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین» و اجازه دادن به کشور‌های ناتو برای سرنگونی پهپاد‌های ما فقط یک معنی خواهد داشت: جنگ ناتو با روسیه.»

مدودف خاطرنشان کرد که «ابتکار قدرتمند اروپایی «نگهبان شرقی» او را سرگرم کرده است. او خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد این تنها چیزی است که از «ائتلاف مشتاقان» باقی مانده است.»

این سیاستمدار همچنین در مورد سفر هانو پوکور، وزیر دفاع استونی به اوکراین اظهار نظر کرد. مدودف خاطرنشان کرد: « وزیر دفاع استونی به کی یف آمده است. او تهدید می‌کند. هرچه کشور کوچکتر باشد، رهبران آن تهاجمی‌تر و احمق‌تر هستند.»

منبع: تاس

برچسب ها: دیمیتری مدودف ، جنگ اوکراین
