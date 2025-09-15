پیام نیازمند در شرایطی پیش از شروع لیگ بیست‌وپنجم به پرسپولیس پیوست که در جریان این انتقال، باشگاه پرسپولیس مرتکب تخلف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس در پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستان شروع خوبی داشت و چند بازیکن را به خدمت گرفت که یکی از آنها «پیام نیازمند» بود؛ دروازه‌بانی که با قراردادی دو ساله از سپاهان به پرسپولیس پیوست تا یکی از خرید‌های بزرگ و خوب این تیم لقب بگیرد.

در این پروسه، اما اتفاقاتی رخ داده که قابل تأمل است و باید مورد بررسی قرار گیرد. طبق اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار تسنیم قرار دارد باشگاه پرسپولیس برای این انتقال قراردادی مجزا با یک مدیربرنامه به مبلغ ۲۳۰ هزار دلار امضا کرده است.

این قرارداد مابین باشگاه پرسپولیس و شخصی به نام «رضا مصطفایی» با طرفیت شرکتی اتریشی به امضا رسیده که براساس آن، باشگاه پرسپولیس باید مبلغ ۲۳۰ هزار دلار آمریکا را بلافاصله پس از عقد قرارداد دو ساله پیام نیازمند، به عنوان حق کارگزاری به این شخص پرداخت می‌کرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق قانون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، باشگاه‌ها به طور مستقل حق امضای قرارداد با کارگزار و مدیر برنامه را ندارند.

در بخشی از این قرارداد که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دارد، آمده است:

۱. دامنه و ماهیت خدمات
بدین‌وسیله پرسپولیس طبق مقررات فیفا در مورد همکاری با واسطه‌ها، خدمات واسطه‌گری حرفه‌ای ایجنت را به کار می‌گیرد که دامنه و ماهیت آن ارائه خدماتی از جمله مذاکره برای قرارداد جدید با بازیکن پیام نیازمند، متولد ۰۶.۰۴.۱۹۹۵ («بازیکن») است.

۱.۲ ـ ایجنت، نماینده انحصاری باشگاه پرسپولیس خواهد بود. صرف نظر از اینکه ایجنت به هر نحوی در انتقال بازیکن به پرسپولیس نقش مؤثر یا حتی فعال داشته باشد یا در صورت نقض انحصار توسط پرسپولیس، ایجنت حق دریافت کامل پورسانت توافق شده را خواهد داشت.

۱.۳ ـ این قرارداد از تاریخ امضا تا ۲۰۲۵.۰۶.۳۰ منعقد می‌شود، اما بدون خدشه به حق ایجنت برای دریافت پورسانت.

۲. پورسانت
۲.۱ ـ برای خدمات ارائه شده توسط ایجنت طبق شرایط شرح داده شده، پرسپولیس مبلغ ۲۳۰.۰۰۰ دلار آمریکا پورسانت خالص نقدی را برای یک قرارداد دو ساله (فصل‌های ۲۶-۲۰۲۵ و ۲۷-۲۰۲۶) به ایجنت پرداخت خواهد کرد. این مبلغ باید بلافاصله با امضای بازیکن پرداخت شود.

۳. مفاد نهایی
۳.۱ ـ طرفین بدین‌وسیله موافقت می‌کنند که صلاحیت انحصاری دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در لوزان برای هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد محفوظ است. زبان داوری انگلیسی خواهد بود و در صورت عدم توافق طرفین، هیئت داوری توسط داور واحد تشکیل خواهد شد.

۳.۲ ـ این قرارداد فقط در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی، یکی برای هر طرف، تنظیم شده و پس از امضای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌شود.»

پیش از این نیز خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۳ خرداد از قرارداد ۲۳ میلیاردی یک باشگاه با یک کارگزار برای انتقال ۲ بازیکن لیگ برتری خبر داده بود که منجر به ورود کمیته اخلاق شد.

مبلغ پایه قرارداد دو ساله پیام نیازمند با باشگاه پرسپولیس برای سال اول ۶۶ و برای سال دوم ۷۹ میلیارد تومان است.

منبع: تسنیم

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
باز حاشیه سازی. پرسپولیس بزرگتر از شایعاته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تا میتوانید چوب لای چرخ پرسپولیس بکنید !!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هر چی فساد هست ، از جیب این پرسپولیس بیرون
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چه پولایی جابه جا میشه بعد ما لنگ ۵۰۰ دلار وام با سود هستیم چه عدالتی ای خدا یعنی سهم من از این کشور ۵۰۰ دلار وام با سود نیست چرا دولت بانکا این همه موسسه هیشکی برای من کاری نمیکنه آخه این چه عدالتیه یکی ۱۰۰ میلیارد درآمد داره یکی هم دنبال یه وامه برای خودش یه شغل ایجاد کنه دولت بانک وزارت خانه شهرداری هی سر کارش میزارن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فساد و تبانی در قرارداد باشگاه لیگ برتری تهران موج میزند . این جزیی از فساد کلان است
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بعد دنبال شکایت از کاپیتان سابقشونم هستن و بی دروازه بان کردن تیم ملی !؟ پول مفته که میره تو شکم مدیرا و دلالای فوتبالی
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سرخابی ها مثل انگل در فوتبال ایران خون و بودجه ورزش را می مکند
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تازمانی شرکتهای شبه دولتی از باشگاه حمایت مالی میکنند فساد ادامه دارد برای درویش فرق نمی کند قرارداد هزاردولاری باشد و میلیون دولاری ومیلیاردی باشد بغیر ازسود برای درویش ضرری ندارد چون از ارثیه باباشو پرداخت نمی کند بانک شهر پرداخت میکند استقلال همینطور پتروشیمی سود سهام عدالت را پرداخت نمیکند ولی بازیکنی وارد چمن نشده میلیاردی پول میگیرد نیازمند چه ربطی به اتریش دارد بازکن ایرانی و باشگاه ایرانی اینجا هم ایرانی اتریش از کجا وارد شده واقعا مسعولین باشگاه ها شرمنده باشند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
mahdi
۱۲:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کاشکی با این همه پول حداقل یه مقامی تو اسیا داشتند اینها که تا بحال این همه خرج کردند ( از کیسه بیت المال ) به کجا رسیده اند ؟ ما که راضی نیستیم
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
فساد بزرگترین مانع رشد هست این هم پول خرج میکنند حتی سهمیه هم نمی توانند بگیرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کاش فوتبالیست میشدیم...برا یه سال ۶۶ میلیارد پول میگیرن.میشه ماهی ۵ و نیم میلیارد.میشه روزی ۱۸۳ میلیون...
۰
۱۰
پاسخ دادن
