باشگاه خبرنگاران جوان- یوسف صادقی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور، گفت: در سال‌های گذشته توجه کافی به بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید نشده است، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های خورشیدی باید اقدامات بیشتری صورت می‌گرفت که همین غفلت‌ها موجب ناترازی برق و افزایش مصرف فراتر از تولید شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم، افزود: هر سال شاهد رشد مصرف برق در کشور هستیم و سال گذشته این رشد در سطح کشور ۹ درصد و در استان قم بیش از ۹ درصد بود در حالی که رشد طبیعی سالیانه ۱.۵ درصد و رشد بالای ۴.۵ درصد غیرمتعارف محسوب می‌شود، بنابراین رشد ۹ درصدی در قم بسیار نامتعارف است که بخشی از آن ناشی از فعالیت ماینر‌ها است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی عنوان کرد: حدود ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار خارج شده است و هیچ کشوری نمی‌تواند در یک سال ۷۰۰۰ مگاوات به تولید خود بیفزاید.

صادقی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید با رویکردی عاقلانه انجام شود، در مقابل می‌توانیم با مدیریت مصرف از تحمیل هزینه‌های سنگین به سرمایه‌های مردم جلوگیری کنیم.

او با بیان اینکه تابستان ۳۵ هزار مگاوات بار اضافی به شبکه ملی برق به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی وارد می‌شود،عنوان کرد: تنها در قم در یک روز ۵۰ مرکز ماینینگ در چند آدرس شناسایی شد که فشار زیادی بر شبکه وارد کرده است و برآورد می‌شود حدود ۲۰ درصد ناترازی برق کشور به فعالیت ماینر‌ها مربوط باشد.

صادقی تصریح کرد: ۴۰ درصد مصرف برق تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، اگر کولر‌های گازی روی دمای رفاه تنظیم شود و از اسراف پرهیز کنیم، فشار زیادی از شبکه کاسته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با بیان اینکه با رعایت الگوی مصرف به راحتی می‌توان از وقوع خاموشی‌های برق جلوگیری کرد، ادامه داد: حتی اگر هر شهروند در لحظه تنها ۱۰۰ وات صرفه‌جویی کند، معادل ۴۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف خواهیم داشت که این رقم از کل خاموشی‌های مدیریت‌شده در بخش شهری بیشتر است.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم