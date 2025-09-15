مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم، با اشاره به رشد نامتعارف ۹ درصدی مصرف برق در استان، بر لزوم سرمایه‌گذاری جدی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- یوسف صادقی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور، گفت: در سال‌های گذشته توجه کافی به بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید نشده است، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های خورشیدی باید اقدامات بیشتری صورت می‌گرفت که همین غفلت‌ها موجب ناترازی برق و افزایش مصرف فراتر از تولید شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم، افزود: هر سال شاهد رشد مصرف برق در کشور هستیم و سال گذشته این رشد در سطح کشور ۹ درصد و در استان قم بیش از ۹ درصد بود در حالی که رشد طبیعی سالیانه ۱.۵ درصد و رشد بالای ۴.۵ درصد غیرمتعارف محسوب می‌شود، بنابراین رشد ۹ درصدی در قم بسیار نامتعارف است که بخشی از آن ناشی از فعالیت ماینر‌ها است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی عنوان کرد: حدود ۴۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار خارج شده است و هیچ کشوری نمی‌تواند در یک سال ۷۰۰۰ مگاوات به تولید خود بیفزاید.

صادقی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید باید با رویکردی عاقلانه انجام شود، در مقابل می‌توانیم با مدیریت مصرف از تحمیل هزینه‌های سنگین به سرمایه‌های مردم جلوگیری کنیم.

او با بیان اینکه تابستان ۳۵ هزار مگاوات بار اضافی به شبکه ملی برق به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی وارد می‌شود،عنوان کرد: تنها در قم در یک روز ۵۰ مرکز ماینینگ در چند آدرس شناسایی شد که فشار زیادی بر شبکه وارد کرده است و برآورد می‌شود حدود ۲۰ درصد ناترازی برق کشور به فعالیت ماینر‌ها مربوط باشد.

صادقی تصریح کرد: ۴۰ درصد مصرف برق تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، اگر کولر‌های گازی روی دمای رفاه تنظیم شود و از اسراف پرهیز کنیم، فشار زیادی از شبکه کاسته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با بیان اینکه با رعایت الگوی مصرف به راحتی می‌توان از وقوع خاموشی‌های برق جلوگیری کرد، ادامه داد: حتی اگر هر شهروند در لحظه تنها ۱۰۰ وات صرفه‌جویی کند، معادل ۴۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف خواهیم داشت که این رقم از کل خاموشی‌های مدیریت‌شده در بخش شهری بیشتر است.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم

برچسب ها: انرژی خورشیدی ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
رفع ناترازی برق قم با ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی
افزایش بیش از دو برابری نفت‌گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم؛ تأمین برق در سایه ناترازی پایدار
۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شود
صدور نخستین مجوز نیروگاه تجمیعی کشور به یک مددجوی قمی
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله موسوی یزدی در قم
توجه به راهبرد محله‌محوری در کمیسیون بانوان و خانواده شورای قم
بزرگراه امام علی (ع) پرحادثه‌ترین محور استان قم
فراخوان ارسال آثار به چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» در قم
افتتاح سه طرح عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم
برگزاری نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در قم؛ تجلیل از فقیه وارسته و مرجع بااخلاق
تغییر مهم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا در قم
آخرین اخبار
فراخوان ارسال آثار به چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» در قم
تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله موسوی یزدی در قم
توجه به راهبرد محله‌محوری در کمیسیون بانوان و خانواده شورای قم
افتتاح سه طرح عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم
تغییر مهم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
بزرگراه امام علی (ع) پرحادثه‌ترین محور استان قم
آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا در قم
برگزاری نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در قم؛ تجلیل از فقیه وارسته و مرجع بااخلاق
قم در آیینه ارادت؛ روزی که چشم و چراغ شهر از راه رسید
بازدید از موزه فاطمی در سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم رایگان شد
پشت پرده تأخیر در نصب چمن ورزشگاه یادگار امام قم چیست؟