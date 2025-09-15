باشگاه خبرنگاران جوان - جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در این مورد میزبانی تختی در دیدار هفته چهارم تیم‌های پرسپولیس و چادر ملو گفت: با موافقت شورای تامین برای بازی دو تیم پرسپولیس و چادرملو، ۳۰۰۰ صندلی برای زنان و ۲۶ هزار صندلی برای مردان ظرفیت پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: تختی برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر آماده است و هیچ مشکلی ندارد این هفته نیز میزبان بازی دو تیم پرسپولیس و چادرملو است، حتی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بازی استقلال نیز در تختی برگزار شود. تلاش بر این است تا میزبان خوبی برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشیم.