باشگاه خبرنگاران جوان - جام کمال خان روز دوشنبه در افتتاحیه بیست‌ودومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، ضمن قدردانی از میزبانی گرم جمهوری اسلامی ایران، افزود: باعث افتخار فراوان است که به نمایندگی از دولت و ملت پاکستان، در این نشست مهم حضور دارم و سلام مردم پاکستان را به دولت و ملت برادر ایران تقدیم می‌کنم.

وی با اشاره به مدیریت هوشمندانه هیأت ایرانی، بر عمق روابط دو کشور تأکید کرد و افزود: ایران و پاکستان نه فقط همسایگانی مسلمان‌اند، بلکه در فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و سرنوشت، اشتراکاتی بنیادین دارند و آینده آنها به یکدیگر گره خورده است.

ایستادگی مشترک ایران و پاکستان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، گفت: در برابر حملات رژیم اشغال‌گر قدس، دو ملت در کنار هم ایستاده‌اند و این همبستگی، ریشه در قرن‌ها روابط تاریخی و مردمی دارد.

وی افزود: روابط مردم دو کشور، تاریخی، عمیق و فراتر از سطح دولت‌هاست و قرابت فرهنگی و دینی، پیوندی ناگسستنی میان آنها ایجاد کرده است.

ظرفیت‌های مشترک برای تحول اقتصادی

جام کمال خان با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی ایران و پاکستان، تاکید کرد: تجارت دوجانبه هنوز فاصله زیادی با توان واقعی دو کشور دارد؛ در همین راستا، نقش کمیته‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و کمیسیون مشترک در ارتقای حجم مبادلات، کلیدی و تعیین‌کننده است.

وی همچنین بر توسعه بازارچه‌های مرزی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، دامپروری و کشاورزی تأکید کرد و افزود: پاکستان در حوزه آبیاری و فناوری‌های نوین کشاورزی دارای تجربه‌های ارزشمندی است که می‌تواند در اختیار ایران قرار گیرد.

انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و فناوری؛ زمینه‌های جدید همکاری

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه انرژی، اظهار داشت: انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند مبنای مشارکت قوی برای توسعه پایدار در دو کشور و منطقه باشد.

وی همچنین حوزه حمل‌ونقل را یکی از محور‌های کلیدی همکاری دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در راه، ریل و دریا، توسعه شبکه حمل‌ونقل می‌تواند ایران را به دروازه جنوب آسیا و خاورمیانه تبدیل کند و نقش منطقه‌ای دو کشور را تقویت کند.

تاکید بر همکاری‌های نوآورانه، فرهنگی و مقابله با چالش‌های اقلیمی

جام کمال خان در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین، نوآوری و اقتصاد دیجیتال، گفت: ایجاد مراکز نوآوری نه تنها به اشتغال و رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه ظرفیت رقابت‌پذیری بین‌المللی دو کشور را نیز افزایش می‌دهد.

وی همچنین همکاری در حوزه فناوری اطلاعات، گردشگری، ورزش، امور فرهنگی و اجتماعی را دارای اولویت دانست و اظهار کرد: رشد جمعیت و چالش‌های اقلیمی، هر دو کشور را در برابر تهدید‌های مشترکی قرار داده است؛ بنابراین همکاری در مدیریت منابع آبی، تاب‌آوری بهداشتی، دارو و سلامت می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

نگاه مشترک در عرصه جهانی

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان در پایان با اشاره به اشتراک دیدگاه دو کشور در زمینه مناسبات جهانی، گفت: ایران و پاکستان دارای اهداف مشترک در مسیر گسترش صلح، رفاه و امنیت در منطقه و جهان اسلام هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که این نشست، با اتخاذ تصمیمات ملموس و سازنده، به تقویت همکاری‌های راهبردی و تحقق قله‌های جدیدی در روابط دوجانبه منجر شود.

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: مردم پاکستان در کنار مردم ایران هستند و از حقانیت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی دفاع می‌کنند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی