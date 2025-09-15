معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، درباره تجمع بیماران نیازمند دارو‌های «ویمیزیم» و «ناگلازایم» مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو، توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مینا اژوغ معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، گفت: سازمان غذا و دارو کاملاً از وضعیت بیماران مطلع است و نگرانی جدی درباره تأخیر در دسترسی به دارو‌های حیاتی وجود دارد. هر روز تأخیر می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت بیماران به همراه داشته باشد.

وی افزود: ارز لازم برای واردات این دارو‌ها به شرکت واردکننده تخصیص یافته است، اما مشکل اصلی در انتقال وجه به شرکت‌های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی است. تحریم‌های بین المللی روند واردات دارو‌های حیاتی را حتی پس از تخصیص ارز با کُندی و مشکلات جدی مواجه کرده است.

آژوغ تأکید کرد: این مشکل محدود به ویمیزیم و ناگلازایم نیست و بسیاری از دارو‌های خاص دیگر نیز به دلایل مشابه با چالش رو‌به‌رو هستند.

وی گفت: سازمان غذا و دارو در حال پیگیری و رایزنی با نهاد‌های مرتبط است تا بیماران هر چه سریع‌تر به دارو‌های حیاتی خود دسترسی پیدا کنند.

منبع: سازمان غذا و دارو

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تا صنایع شیمی و بیو دست به دست هم ندهند دارو سازی کشور پیشرفت نمی کند . پیشرفت صنایع شیمی و بیو و پزشکی نیازمند حمایت همه جانبه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور است . باز بگویید چه ربطی دارد ولی تا مهندسی شیمی و صنعت نفت پیشرفت نکند صنعت دارو سازی پیشرفت نمی کند حداقل اجازه ورود مردم در صنعت را نمی دهید از دانشمندان بیوشیمی و پزشکی حمایت کامل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
Yjc جان بخدا دارو نیست بقران خودتون زنگ بزنید سامانه 190 واحد استعلام دارو، هیچ دارویی نیست انسولین لومیر واس مادران باردار و انسولین اپیدرا نیست تو کشور، قرص ریتالین خارجی نیست، قرص داپسون، سرم اینترالپید و امینواسید، داروهای بیماران سرطانی و قرص ارگوتامین سی واسپری های تنفسی و سرتاید و... نیست بقران
