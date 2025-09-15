رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در طرح جوانی جمعیت باید از توصیه مستقیم به افراد به سمت اقناع اجتماعی حرکت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در نشست تخصصی جوانی جمعیت گفت: موضوع جوانی جمعیت مسئله مهمی است و اگر به این مسئله به خوبی پرداخته نشود سایر مقولات سلامت جمعیت تخت تاثیر قرار خواهد گرفت. معتقدیم که همه سازمان ها در خصوص جمعیت کمک حال وزارت بهداشت باشند.

کرمانپور ادامه داد: مطالعات در خصوص جوانی جمعیت انجام شده و وزارت بهداشت همین مطالعه انجام شده را پیگیری کرده و آن را در اختیار عموم و کارشناسان قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: سیاست گذاری ها در زمینه جمعیت باید هدفمند باشد تا پنجره طلایی جمعیت با ۹۰۰ هزار تولد در سال بسته نشود. اکنون ۵۴ درصد از افراد تمایل به فرزند آوری دارند.

کرمانپور تصریح کرد: پیام های طرح جوانی جمعیت باید به گونه ای باشد که مردم به دریافت بسته های تشویقی امید زیادی داشته باشند. ما باید از توصیه مستقیم به اقناع اجتماعی حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: معتقدیم که نهاد خانواده باید تقویت شود و در این خصوص برنامه ریزی های بیشتری انجام شود. باید در خصوص خانواده های چند فرزندی تبلیغات خوبی شود. مطالعه جوانی جمعیت باید واقعیت ها را بازگو کند.

در ادامه مراسم، صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: اکثر بچه های قبول شده رتبه های بالای کنکور از دهک های بالای جامعه هستند که موضوع جوانی جمعیت تنها مسئله اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که نا مناسب بودن سن همسر، عدم اطمینان اقتصادی ، شرایط فرزندان و اولویت زوج های جوان از جمله مسائلی است که تمایل به ازدواج و فرزند آوری را در بین افراد کاهش داده است.

در ادامه مراسم، بانکی پور نماینده مجلس گفت: اکنون ۵۸ درصد از افراد تمایل به داشتن سه تا ۵ فرزند دارند.در چند سال گذشته گفتمان جمعیت بحث جدی در جامعه شمرده شده است.

به گفته وی سیاست های تشویقی یکی از ۵ عامل اصلی فرزندآوری است. اکنون ۸۴ درصد از متقاضیان فرزند آوری وام خود را دریافت کرده اند و حدود ۵۰۰ هزار نفر یعنی۱۶ درصد تنها وام خود را دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: در طرح جوانی جمعیت ، ۵۰۰ هزار مادر خودروی خود را دریافت کرده اند.

علی حاتمی جمعیت شناس و رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی گفت: فرهنگ سازی در زمینه جوانی جمعیت و جوان سازی موضوع مهمی است و باید به آن توجه شود. ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش تقاضای طلاق از جمله اهداف برنامه توسعه است.

به گفته وی در سال ۲۰۵۰ هرم سنی ایران مانند چین به کشوری سالخورده تبدیل می شود و این موضوع سبب شده تا دیدگاه کارشناسان در حوزه جمعیت شناسی تغییر پیدا کرده و هشدار جدی در خصوص سالمندی جمعیت داده اند.

حاتمی ادامه داد: الان مردان تمایل بیشتری به فرزندآوری نسبت به زنان دارند. افرادی که تمایل مالی بهتری داشته تمایل بیشتری به فرزند آوری دارند.میانگین فرزند آوری ۱/۸ است در حالی که میانگین فرزند آوری دلخواه حدود ۳/۴ است.

وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که شرایط فرزندان موجود و مسائل اقتصادی به همراه مشکلات پزشکی و تمایل ذاتی از جمله عواملی است که تمایل به فرزند آوری کاهش پیدا کرده است.

حاتمی بیان کرد: افرادی که ازدواج مجدد کرده با فرزندانشان فوت می کند تمایل بیشتری به فرزند آوری خواهند داشت. بر اساس یک پیمایش، ۵۴/۱ درصد تمایل به فرزند آوری داشته که با عبور از موضوع اقتصاد و مسکن تمایل به فرزند آوری خواهند داشت.

در ادامه مراسم، رسول صادقی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: جمعیت یک موضوع ملی است و همه سازمان ها باید برای موفقیت این حوزه کمک کنند.

به گفته وی اکنون اقتصاد و فناوری موضوعات مهمی در خصوص جمعیت و فرزند آوری دارد.

وی ادامه داد: تصادفات و فوتی های ناشی از آن در گر‌وه سنی جوان و جمعیت مبلغ کاری تاثیرات منفی زیادی در بر خواهد داشت.میزان باروری در طول ۱۱ سال به نصف کاهش پیدا کرده است.

صادقی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که عدم پاسخ به مسائل گوناگون سبب ایجاد تغییراتی در تمایل به فرزند آوری می شود.