رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در طرح جوانی جمعیت باید از توصیه مستقیم به افراد به سمت اقناع اجتماعی حرکت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در نشست تخصصی جوانی جمعیت گفت: موضوع جوانی جمعیت مسئله مهمی است و اگر به این مسئله به خوبی پرداخته نشود سایر مقولات سلامت جمعیت تخت تاثیر قرار خواهد گرفت. معتقدیم که همه سازمان ها  در خصوص جمعیت کمک حال وزارت بهداشت باشند.

کرمانپور ادامه داد: مطالعات در خصوص جوانی جمعیت انجام شده و وزارت بهداشت همین مطالعه انجام شده را پیگیری کرده و آن را در اختیار عموم و کارشناسان قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: سیاست گذاری ها در زمینه جمعیت باید هدفمند باشد تا پنجره طلایی جمعیت با ۹۰۰ هزار تولد در سال بسته نشود. اکنون ۵۴ درصد از افراد تمایل به فرزند آوری دارند. 

کرمانپور تصریح کرد: پیام های طرح جوانی جمعیت باید به گونه ای باشد که مردم به دریافت بسته های تشویقی امید زیادی داشته باشند. ما باید از توصیه مستقیم به اقناع اجتماعی حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: معتقدیم که نهاد خانواده باید تقویت شود و در این خصوص برنامه ریزی های بیشتری انجام شود. باید در خصوص خانواده های چند فرزندی تبلیغات خوبی شود. مطالعه جوانی جمعیت باید واقعیت ها را بازگو کند. 

در ادامه مراسم، صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: اکثر بچه های قبول شده رتبه های بالای کنکور از دهک های بالای جامعه هستند که موضوع جوانی جمعیت تنها مسئله اقتصادی نیست. 

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که نا مناسب بودن سن همسر، عدم اطمینان اقتصادی ، شرایط فرزندان و اولویت زوج های جوان از جمله مسائلی است که تمایل به ازدواج و فرزند آوری را در بین افراد کاهش داده است. 

در ادامه مراسم، بانکی پور نماینده مجلس گفت: اکنون ۵۸ درصد از افراد تمایل به داشتن سه تا ۵ فرزند دارند.در چند سال گذشته گفتمان جمعیت بحث جدی در جامعه شمرده شده است.

به گفته وی سیاست های تشویقی یکی از ۵ عامل اصلی فرزندآوری است. اکنون ۸۴ درصد از متقاضیان فرزند آوری وام خود را دریافت کرده اند و حدود ۵۰۰ هزار نفر یعنی۱۶ درصد تنها وام خود را دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: در طرح جوانی جمعیت ، ۵۰۰ هزار مادر خودروی خود را دریافت کرده اند. 

علی حاتمی جمعیت شناس و رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی گفت: فرهنگ سازی در زمینه جوانی جمعیت و جوان سازی موضوع مهمی است و باید به آن توجه شود. ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش تقاضای طلاق از جمله اهداف برنامه توسعه است.

به گفته وی در سال ۲۰۵۰ هرم سنی ایران مانند چین به کشوری سالخورده تبدیل می شود و این موضوع سبب شده تا دیدگاه کارشناسان در حوزه جمعیت شناسی تغییر پیدا کرده و هشدار جدی در خصوص سالمندی جمعیت داده اند.

حاتمی ادامه داد: الان مردان تمایل بیشتری به فرزندآوری نسبت به زنان دارند. افرادی که تمایل مالی بهتری داشته تمایل بیشتری به فرزند آوری دارند.میانگین فرزند آوری ۱/۸ است در حالی که میانگین فرزند آوری دلخواه حدود ۳/۴ است.

وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که شرایط فرزندان موجود و مسائل اقتصادی به همراه مشکلات پزشکی و تمایل ذاتی از جمله عواملی است که تمایل به فرزند آوری کاهش پیدا کرده است. 

حاتمی بیان کرد: افرادی که ازدواج مجدد کرده با فرزندانشان فوت می کند تمایل بیشتری به فرزند آوری خواهند داشت. بر اساس یک پیمایش، ۵۴/۱ درصد تمایل به فرزند آوری داشته که با عبور از موضوع اقتصاد و مسکن تمایل به فرزند آوری خواهند داشت. 

در ادامه مراسم، رسول صادقی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: جمعیت یک موضوع ملی است و همه سازمان ها باید برای موفقیت این حوزه کمک کنند. 

به گفته وی اکنون اقتصاد و فناوری موضوعات مهمی در خصوص جمعیت و فرزند آوری دارد.

وی ادامه داد: تصادفات و فوتی های ناشی از آن در گر‌وه سنی جوان و جمعیت مبلغ کاری تاثیرات منفی زیادی در بر خواهد داشت.میزان باروری در طول ۱۱ سال به نصف کاهش پیدا کرده است.  

صادقی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که عدم پاسخ به مسائل گوناگون سبب ایجاد تغییراتی در تمایل به فرزند آوری می شود.

برچسب ها: جوانی جمعیت ، سالمندی
خبرهای مرتبط
کرمانپور: درمان حق همگان فارغ از رنگ و عقیده است
پزشکان مدافع سلامت بیماران/ کتاب قانون ابوعلی‌سینا منبع اصلی پزشکی در دنیا
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک ضرورت اجتماعی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
الهه
۲۲:۱۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سکه گرمی نزدیک به 9ملیون، حقوق یک ماه کارمند 15 ملیون .باید براتون بچه هم بیاره؟
۰
۲
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
لا به لای نظر سنجی دقیق 54 درصدیتون یادم نمیاد کسی نظر منو پرسیده باشه..یا رای گیری یا نظر سنجی خاصی صورت گرفته باشه..در هر صورت من هم مخالفم بنابراین آمارتون اشتباست و درصدش میشه 55 درصد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
با همه سختی‌هایی که به نظر میرسه ولی اینجا عیار ایمان مردم مشخص میشه چرا که اونهایی که فکر می‌کنند روزیشون دست خودشون هست می‌ترسند اما اونهایی که روزی‌دهنده رو خدا میدونن توکل دارند. سخته اما حقیقت داره که ما فقط وسیله هستیم برای کسب روزیمون والا روزی‌دهنده خداست که مقدار روزی برای هر شخص رو معین می‌کنه. میشه با کارهایی به اون برکت داد یا از برکت انداخت ولی میزانش رو خدا تعیین میکنه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کمی از حقوق این وزیر و معاونها و دستیارانشون کم کنید و بذارید روی پول بیت‌المال همه مشکلات حل میشه.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
من هرگز دوست ندارم تو مملکتی با چنین مسولانی بچه دار بشم
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شما برو بچه‌ت رو توی کانادا دنیا بیار. چرا بهانه میارید . اگه یه عده بد هستند دلیل نمیشه که همه بد باشند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کدام جوان چه دوختر و پسر دوست ندارد ازدواج کند .وفرزندان زیاد بیاورد اما امروزه ازدواج و فرزندپروری رویای جوانان است چرا که از لحاظ اقتصادی مشکل دارند نبود کار درست و تضمینی گرانی ها در مسکن خوردو خوراک پوشاک و..
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
به کسانی که تشکیل خانواده و داشتن فرزند رو دوست دارند کمک کنید. مثلاً من نه ازدواج رو دوست دارم و نه بچه دوست دارم ولی دوست دارم به این موضوع کمک کنم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا از خودشان شروع نمی کنن این اقا خودش چند تا بچه داره
۲
۵
پاسخ دادن
Canada
محمد
۱۴:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
امثال این اقا که شعارمیدن بچه نداشته باشن بهتره باید نسلشون منقرض بشه اموالشون به خیریه بخشیده بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
نظر جناب محمد بامزه بود. خنده ام گرفت
Iran (Islamic Republic of)
mahdi
۱۴:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حالا اومدید فرزند اوری را ترویج کردید وزیاد شد بعد از تولد فرزند پدر ومادر خرج ندارند ؟آموزش بهداشت اینده تحصیل شغل کار وهزاران معضل دیگه را باید چه بکنند
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بااین وضعیت معیشتی واقتصادی بااین وضعیت زیست محیطی واقعا چه فکری میکنید واین حرفهارامیزنید!
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر اوضاع اقتصادی و غیره نرمال باشد و شکاف طبقاتی و بیعدالتی کم باشد اکثرا حداقل ۲ بچه را میخواهند،فقر و دویدن و نرسیدن یک عده را بی انگیزه میکند و پول بی حساب و راحتطلبی عده ای دیگر را،تعداد زیادفرزند ظلم به بچه ها و دیگران است و بهتر است جمعیت کمتر شود.
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کاش میشد اینهارو خفه کرد . مُردیم از بس حرف تکراری شنیدیم. عمل کنید عمل. به عمل کار برآید به سخنرانی نیست
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این آمار و از کجا آوردی ۵درصد هم علاقه ندارند چه برسد به ۵۴درصد.
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بو اون دسته که اقتصاد و سود آوری و پول مملکت دستشونه و تورم هر سال توسعه میدن بگید
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
نود درصد مردم فرزند دوست دارند
اما با این گرانی هیچ کس قادر به تهیه مایحتاج اونا نمیشه
۱
۱۱
پاسخ دادن
۱۲
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
آخرین اخبار
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
روز جهانی حفاظت از لایه اوزون؛ آیا اوضاع زمین بهبود می‌یابد؟
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
تلاش برای تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر