فرمانده انتظامی خمام از دستگیری عامل اسیدپاشی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ باقر رجبی ویسرودی، فرمانده انتظامی خمام گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع اسیدپاشی در یکی از مناطق شهرستان، مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: عامل اسیدپاشی به علت اختلافات خانوادگی با همسر خود اقدام به درگیری و پاشیدن مایع سفیدکننده کرده بود.

فرمانده انتظامی خمام تصریح کرد: مصدوم بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

به گفته سرهنگ رجبی، مرد ۲۸ ساله با اقدامات فنی و تخصصی پلیس دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان