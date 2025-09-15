باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد مهدی تقوی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین گفت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و بمناسبت بازگشایی مدارس؛ همانند سالهای گذشته خدمات ناوگان اتوبوسرانی قزوین برای شهروندان قزوینی چهار روز رایگان شد.
وی بیان کرد: بر این اساس شرکتهای تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی قزوین و رانندگان زحمت کش این ناوگان آماده خدمات رسانی ویژه به دانش آموزان و شهروندان قروینی در ۴ روز اعلام شده هستند.
تقوی افزود: پروژه هوشمند سازی کرایه اتوبوسهای درون شهری برای اولین بار در کشور به زودی اجرا میشود.
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین بیان کرد: شهروندان میتوانند کرایه اتوبوس را با کارتهای بانکی به همراه حذف نقدی و اطلاع از تعیین موقعیت اتوبوس پرداخت کنند.
منبع: روابط عمومی اتوبوسرانی شهرداری قروین