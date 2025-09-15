مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین گفت: خدمات اتوبوس‌های درون شهری قزوین ۳۱ شهریور، اول، دوم و پنجم مهرماه در شهر قزوین رایگان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد مهدی تقوی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین گفت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و بمناسبت بازگشایی مدارس؛ همانند سال‌های گذشته خدمات ناوگان اتوبوسرانی قزوین برای شهروندان قزوینی چهار روز رایگان شد.

وی بیان کرد: بر این اساس شرکت‌های تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی قزوین و رانندگان زحمت کش این ناوگان آماده خدمات رسانی ویژه به دانش آموزان و شهروندان قروینی در ۴ روز اعلام شده هستند.

تقوی  افزود: پروژه هوشمند سازی کرایه اتوبوس‌های درون شهری برای اولین بار در کشور به زودی اجرا می‌شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین بیان کرد: شهروندان می‌توانند کرایه اتوبوس را با کارت‌های بانکی به همراه حذف نقدی و اطلاع از تعیین موقعیت اتوبوس پرداخت کنند.

منبع: روابط عمومی اتوبوسرانی شهرداری قروین

برچسب ها: اتوبوسرانی قزوین ، اتوبوس درون شهری
خبرهای مرتبط
اعزام ۳۵ دستگاه اتوبوس و ماشین‌آلات امدادی و پشتیبانی از قزوین به مرز مهران
تغییر ساعت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی قزوین
افزایش ۲۲ درصدی کرایه اتوبوس‌های درون شهری قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشت گردو در روستای خورهشت+ فیلم
مرمت و احیای دیوار تدافعی دژ تاریخی سمیران
آخرین اخبار
برداشت گردو در روستای خورهشت+ فیلم
مرمت و احیای دیوار تدافعی دژ تاریخی سمیران
اهدای ۷۲ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته لوازم تحصیلی به نیازمندان قزوین