باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد مهدی تقوی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین گفت: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و بمناسبت بازگشایی مدارس؛ همانند سال‌های گذشته خدمات ناوگان اتوبوسرانی قزوین برای شهروندان قزوینی چهار روز رایگان شد.

وی بیان کرد: بر این اساس شرکت‌های تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی قزوین و رانندگان زحمت کش این ناوگان آماده خدمات رسانی ویژه به دانش آموزان و شهروندان قروینی در ۴ روز اعلام شده هستند.

تقوی افزود: پروژه هوشمند سازی کرایه اتوبوس‌های درون شهری برای اولین بار در کشور به زودی اجرا می‌شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قروین بیان کرد: شهروندان می‌توانند کرایه اتوبوس را با کارت‌های بانکی به همراه حذف نقدی و اطلاع از تعیین موقعیت اتوبوس پرداخت کنند.

منبع: روابط عمومی اتوبوسرانی شهرداری قروین