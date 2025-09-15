معاون فرهنگی واجتماعی فراجا با اشاره به هفته پایانی شهریور که پیکِ ایام سفر، گردش و ایرانگردی است، در گزارشی هشدار داد که رانندگان و خانواده‌ها فرهنگ خودایمنی و خودپایی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: با در نظر گرفتن تعطیلات تابستانی (از ابتدای تیرماه تا ۲۱ شهریورماه) و مقایسه با سال قبل تعداد تصادفات افزایش داشته، اما در تعداد مصدومین و جان‌باختگان به ترتیب ۲۵ و ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. این به معنای افزایش فرهنگِ خودایمنی و خودپاییِ رانندگان و شهروندان است.

وی گفت: امسال افزایش چشمگیر سفر‌های تابستانی را شاهد هستیم و شهریور ماه بیشترین نرخ سفر‌های تابستانی و جاده‌ای را به خود اختصاص داده است و با وجود افزایش تصادفات با کاهش تلفات جاده‌ای رو‌به‌رو هستیم.

وی افزود: پلیس در کنار اعمال قانون به منظور کاهش تخلفات حادثه ساز که بیشترین سهم را در وقوع تصادفات دارند به ازای هر یک تخلف حادثه ساز، گواهینامه رانندگان خاطی را توقیف سیستمی می‌کند. اما این اجرای قوانین صرفاً برای متخلفین است و فراجا طی سه سال گذشته همواره و همیشه اولویت را به تقویت فرهنگِ ترافیک داده و کاهش اشاره شده در همین چارچوب تعریف می‌شود. کمپین‌هایی مانند «نه به تصادف، «همیار پلیس» و استفاده از کودکان در توسعه فرهنگ ترافیک عملیات‌های فرهنگی و اجتماعی موفقی بوده که با دغدغه کاهش تصادف و کاهش تلفات اجرا شده است.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های بسیار هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راهِ سختی در پیش است. آخرین هفته تعطیلات تابستانی و روز‌های آخر نباید زمینه ساز افزایش تصادفات جاده‌ای باشد و امید داریم تا رانندگان و شهروندان عزیز با رعایت نکات ایمنی به تقویت فرهنگ ترافیک کمک کنند.

برچسب ها: ترافیک ، سفر
خبرهای مرتبط
ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های تهران پرحجم و سنگین است
جریمه ۱۷ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات پلاک
خودرو‌های سواری با بیش از ۱۰ هزار فقره، در صدر توقیفات
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آخرین اخبار
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی