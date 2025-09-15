باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت الاسلام بخشی پور مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، با حضور در تمام شهرستان‌ها، گزارش عملکرد خود را از دهه وقف پارسال تاکنون به مردم ارائه داد؛ در این گزارش به تغییر رویکرد‌ها در حوزه وقف و همگام‌سازی آن با نیاز‌های فعلی جامعه اشاره شد.

او افزود: در گذشته بیشتر نیت‌های وقف معطوف به برگزاری مراسم عزاداری بود که اکنون این بخش به نوعی اشباع شده است؛ نیاز‌های امروز جامعه متفاوت است؛ به همین دلیل اداره اوقاف با ارائه مشاوره‌های وقف، سعی در معرفی مشکلات روز جامعه دارد تا واقفان خیراندیش نیت خود را بر اساس این نیاز‌ها قرار دهند؛ به عنوان مثال، بحث آموزش به عنوان یکی از نیاز‌های مبرم کنونی جامعه مطرح شد.

حجت الاسلام بخشی پور بیان کرد: نکته بسیار مهم این است که وقتی ملکی وقف می‌شود، اختیاری برای تغییر نیت آن وجود ندارد و باید تا انتها به همان نیت ادامه یابد؛ این موضوع ضرورت بیشتری به واقفان می‌دهد که قبل از وقف، نیاز‌های روز جامعه را بررسی کنند و بر اساس آن نیت کنند تا بیشترین اثرگذاری و استفاده از موقوفه حاصل شود.

بیشتر بخوانید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: امروز نیز همایش استانی وقف با حضور علما برگزار می‌شود تا اهمیت وقف بار دیگر یادآوری شود و مشاوره‌های لازم به واقفان ارائه گردد؛ این همایش فرصتی برای تبیین چالش‌ها، مانند وجود حسینیه‌هایی که وقف شده‌اند، اما برای سرپا ماندن و هزینه‌های جاری خود موقوفه‌ای ندارند، خواهد بود.

او عنوان کرد: تدریس کتاب وقف در مدارس و گنجاندن آن به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه‌ها نیاز امروز جامعه است.

حجت‌الاسلام بخشی پور تصریح کرد: ۹۹ درصد موقوفات استان متعلق به خود مردم منطقه است و کمک به احیای این موقوفات، به طور مستقیم به تقویت پایه‌های دین کمک می‌کند؛ در صورت عدم توجه به این موقوفات، موضوع وقف کم‌کم کوچک شمرده شده و رو به کاهش می‌رود.