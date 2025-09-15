مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ارسال سهمیه جدید از تهران و رفع کمبود‌ها تا هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سیمین خیاط‌زاده با اشاره به وجود اختلال موقت در توزیع واکسن هفت سالگی گفت: تامین واکسن‌ها از مسیر تولید داخلی و همچنین واردات انجام می‌شود و گاهی در فرآیند جابجایی هزینه‌ها یا تولید، اختلال‌های مقطعی ایجاد می‌شود که می‌تواند به وقفه سه‌هفته تا یک ماه در فرایند توزیع دارو در سطح استان‌ها منجر شود.

وی ادامه داد: همین مسئله سبب شده است خانواده‌ها با تاخیر در دریافت واکسن هفت‌سالگی مواجه شوند و نگرانی والدین قابل درک است. ما با آموزش‌وپرورش هماهنگ هستیم و به محض رفع کمبود از طریق مدارس به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد تا برای تزریق واکسن فرزندان خود به مراکز سلامت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سهمیه‌های جدید از تهران ارسال شده و هفته آینده کمبود‌ها جبران خواهد شد. واکسن کزاز بزرگسالان نیز به همراه آن وارد می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: ترزیق واکسن ، مراکز سلامت
خبرهای مرتبط
رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
کمبود واکسن نوزادان در آذربایجان شرقی به زودی رفع می‌شود
آغاز تزریق واکسن آنفلوانزا به ایثارگران آذربایجان‌شرقی
تزریق واکسن پنوموکوک برای کودکان در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
واگذاری زمین به یک‌هزار و ۶۴۴ زوج در آذربایجان‌شرقی
توزیع لوازم تحصیلی برای بیش از ۶۶۰۰ دانش‌آموز در آذربایجان شرقی