رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار از ترکمنستان به کشور مسافران وضعیت جوی و ترافیکی را از طریق سامانه ۱۴۱ بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ، بهرام آریانفرد از مسافران درخواست کرد که با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار از کشور ترکمنستان و افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، پیش از هر گونه سفر؛ وضعیت جوی و ترافیکی ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان در استان خراسان شمالی از سامانه ۱۴۱ بررسی شود.

 آریان فرد با اشاره به افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، اظهارداشت: بر اثر غلظت ذرات معلق در هوای استان، مسیر‌های ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان تحت تأثیر ریزگرد‌ها قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، در این وضعیت، دید افقی در برخی مقاطع جاده به کمتر از ۲۰۰ متر کاهش یافته و شرایط برای رانندگان به‌ویژه در ساعات اوج تردد خطرناک است.

آریان فرد از تمامی مسافران و رانندگان محترم درخواست کرد که با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه رانندگی کرده و در صورت امکان، سفر‌های غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند چرا که سلامت آنان اولویت است.

