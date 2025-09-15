شهروند خبرنگار ما فیلمی از برگزاری مسابقات فوتبال در روستای رحمت آباد بزرگ را به اشتراک گذاشت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u061b \u0646\u062f\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u0631 - \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u062f\u0648\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0686\u0645\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0631\u062d\u0645\u062a \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0634\u062a\u0627\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u06cc \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062d\u0645\u06cc\u062f \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc - \u0631\u062d\u0645\u062a \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0632\u0631\u06af\n