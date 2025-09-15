شهروند خبرنگار ما فیلمی از برگزاری مسابقات فوتبال در روستای رحمت آباد بزرگ را به اشتراک گذاشت.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - مسابقات فوتبال توسط نوجوانان ورزش دوست در زمین چمن روستای رحمت آباد بزرگ دشتابی در استان قزوین برگزار شد.

شهروند خبرنگار ما فیلمی ارسال کرده است که در ادامه قابل مشاهده است.

منبع:حمید رحمانی - رحمت آباد بزرگ

