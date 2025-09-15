باشگاه خبرنگاران جوان ـ در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و رسانهای با محوریت معرفی استانهای کشور، ویژهبرنامه تلویزیونی «ایران جان» از ۲۲ تا ۲۸ شهریور به استان اصفهان اختصاص یافته است. در این بازه، با پخش مجموعهای متنوع از میانبرنامهها، مستندها، آثار نمایشی و برنامههای هنری، جلوههایی از ظرفیتهای کمنظیر این استان در معرض دید مخاطبان قرار میگیرد.
مرکز کودک و نوجوان نیز در این هفته، بیش از ۳۰۰ قطعه تیزر و میانبرنامه را در فواصل مختلف از شبکههای سیما پخش میکند. این قطعات کوتاه، به معرفی جاذبههای طبیعی، گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان اصفهان میپردازند.
مستندهای متنوع با محوریت اصفهان در جدول پخش شبکه امید قرار گرفته است. مستند «بهشت کوچک» در چهار قسمت ۳۰ دقیقهای، به معرفی شهرستان خوانسار اختصاص دارد. این مستند با نگاهی هنرمندانه و تصویربرداری چشمنواز، طبیعت بکر، فرهنگ و ظرفیتهای گردشگری خوانسار را روایت میکند.
مستند «گنجینههای شهر من» نیز در چهار قسمت ۱۵ دقیقهای تولید شده و با تمرکز بر میراث تاریخی، معماری اسلامی و آثار فرهنگی ماندگار استان، تماشاگر را با زوایایی تازه از تمدن اصفهان آشنا میسازد.
علاوه بر این، مستندهای «شهر من اصفهان» و «چکامهی کوچ» با نگاهی فرهنگی و اجتماعی، به هویت شهری، زندگی مردم و مهاجرت در بستر فرهنگی اصفهان میپردازند.
مستند «حکیم نقش» نیز اثری فاخر درباره زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری ایران است که در قالبی مستندگونه، ابعاد مختلف شخصیت و هنر وی را بازتاب میدهد.
در بخش نمایشی، فیلم سینمایی «هشتگ دوچرخهباز» تولید مرکز اصفهان نیز با نگاهی طنزآمیز به موضوعات اجتماعی، در جدول پخش شبکه امید قرار گرفته است.
همچنین در قالب برنامه «ایران سرود»، گروه سرود نوجوانان اصفهان با اجرای یکی از قطعات مجموعه «قصهی ایران قوی»، پیامی از امید، نشاط اجتماعی و هویت ملی را به نمایش میگذارد. این اجرا که با استقبال روبهرو شده، نمادی از ظرفیت هنری نسل جوان استان در تولید آثار فرهنگی فاخر محسوب میشود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما