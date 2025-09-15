امروز ۲۲ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش ۱ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۲۴ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش ۱ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی ایستاد. فملی، وبملت و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۴۹۶ واحدی روی پله ۸۰۲ هزار و ۷۶۱ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۷۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآود‌های نفتی و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، ونیکی ۴ و دارایکم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خساپا و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.