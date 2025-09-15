مهلت ارسال آثار برای بخش تولیدات فضای مجازی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهلت ارسال آثار برای بخش تولیدات فضای مجازی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

در این بخش، علاقه‌مندان می‌توانند با موضوع جلوه‌های نمایشی فرهنگ اقوام ایرانی شامل آیین‌های نمایشی، بازی‌های نمایشی، اشکال نمایشی سنتی، عروسک‌های اقوام، روایت‌ها، حرکات آیینی و موسیقی سنتی بومی، نمایش شمایل، بیوگرافی اشخاص فعال در این حوزه‌ها و یا مستندسازی موارد یاد شده، آثار خود را در قالب‌های تصویری یا صوتی تولید و در بخش رقابتی جشنواره ارائه کنند.

قالب‌های در نظر گرفته‌شده برای این بخش عبارت‌اند از:
۱. تولید محتوای تصویری خلاقانه (ویدئو)
۲. موشن‌گرافیک (انیمیشن)
۳. تولید محتوای صوتی (پادکست)

آثار ارسالی باید بر اساس استاندارد‌های فنی اعلام‌شده شامل کیفیت تصویر مناسب، فرمت فایل‌های مشخص و محدودیت زمانی حداکثر ۳ دقیقه برای ویدئو و موشن‌گرافیک و ۵ دقیقه برای پادکست آماده شوند.

این بخش رقابتی بوده و بر اساس رأی هیئت داوران، به سه نفر برگزیده در هر رشته جوایز تعلق خواهد گرفت.

هیچ محدودیت سنی برای شرکت در این بخش وجود ندارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با تکمیل فرم تقاضا در سایت جشنواره بارگذاری و ارسال کنند. همچنین آثار برگزیده در فضای مجازی و صفحه اینستاگرام جشنواره منتشر و در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود. 

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان می‌رسد و پس از آن از ۳ لغایت ۱۱ مهر، سمینار‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. از ۱۲ مهرماه نیز با برگزاری آیین افتتاحیه، اجرا‌های غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.

برچسب ها: نمایش های آیینی ، فضای مجازی
خبرهای مرتبط
ایموجی‌ها دیگر سپر محافظ کودکان نیستند؛ هشدار درباره انتشار تصاویر در فضای مجازی
از تست یک دقیقه‌ای تا برچسب افسردگی در شبکه‌های اجتماعی
قوانین محدودیت سن در فضای مجازی در حال جهانی‌ شدن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد سازمان اوقاف به مردم وقف پول است
پرتره‌ای از شهیده منصوره عالیخانی در نمایشگاه هنر در برابر جنگ
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
پخش مسابقه جنایی معمایی سرنخ از هفته پلیس
«ایران جان ـ اصفهان ایران» در حوزه کودک و نوجوان
«مردم قهرمان»؛ نگاهی به فعالیت‌ها و مقاومت مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تمدید مهلت ارسال آثار به بخش تولید محتوای مجازی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
«افسر کمربند مشکی» روی آنتن شبکه نمایش
آخرین اخبار
«افسر کمربند مشکی» روی آنتن شبکه نمایش
«مردم قهرمان»؛ نگاهی به فعالیت‌ها و مقاومت مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تمدید مهلت ارسال آثار به بخش تولید محتوای مجازی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
«ایران جان ـ اصفهان ایران» در حوزه کودک و نوجوان
پخش مسابقه جنایی معمایی سرنخ از هفته پلیس
پیشنهاد سازمان اوقاف به مردم وقف پول است
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
پرتره‌ای از شهیده منصوره عالیخانی در نمایشگاه هنر در برابر جنگ
تشکیل کارگروه حقوقی برای حمایت از مصونیت رسانه‌ها ضروری است
استقبال بی‌نظیر مخاطبان از برنامه قرآنی أفلا یتدبرون در شبکه الکوثر
معرفی پنج نامزد نهایی برای انتخاب نماینده ایران در اسکار
جشنواره موسیقی جوان به کارگاه دف‌نوازی رسید
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم