باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهلت ارسال آثار برای بخش تولیدات فضای مجازی بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

در این بخش، علاقه‌مندان می‌توانند با موضوع جلوه‌های نمایشی فرهنگ اقوام ایرانی شامل آیین‌های نمایشی، بازی‌های نمایشی، اشکال نمایشی سنتی، عروسک‌های اقوام، روایت‌ها، حرکات آیینی و موسیقی سنتی بومی، نمایش شمایل، بیوگرافی اشخاص فعال در این حوزه‌ها و یا مستندسازی موارد یاد شده، آثار خود را در قالب‌های تصویری یا صوتی تولید و در بخش رقابتی جشنواره ارائه کنند.

قالب‌های در نظر گرفته‌شده برای این بخش عبارت‌اند از:

۱. تولید محتوای تصویری خلاقانه (ویدئو)

۲. موشن‌گرافیک (انیمیشن)

۳. تولید محتوای صوتی (پادکست)

آثار ارسالی باید بر اساس استاندارد‌های فنی اعلام‌شده شامل کیفیت تصویر مناسب، فرمت فایل‌های مشخص و محدودیت زمانی حداکثر ۳ دقیقه برای ویدئو و موشن‌گرافیک و ۵ دقیقه برای پادکست آماده شوند.

این بخش رقابتی بوده و بر اساس رأی هیئت داوران، به سه نفر برگزیده در هر رشته جوایز تعلق خواهد گرفت.

هیچ محدودیت سنی برای شرکت در این بخش وجود ندارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با تکمیل فرم تقاضا در سایت جشنواره بارگذاری و ارسال کنند. همچنین آثار برگزیده در فضای مجازی و صفحه اینستاگرام جشنواره منتشر و در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان می‌رسد و پس از آن از ۳ لغایت ۱۱ مهر، سمینار‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. از ۱۲ مهرماه نیز با برگزاری آیین افتتاحیه، اجرا‌های غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.