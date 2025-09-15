رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه علامه عسگری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ مصطفی زینی وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت حوالی ساعت ۲۰:۴۰ یکشنبه در موقعیت بزرگراه علامه عسگری مسیر شرق به غرب نرسیده به آزادراه خلیج فارس خبر داد.

وی در تشریح این حادثه افزود: یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشته برخورد کرده که متأسفانه در پی این حادثه عابر پیاده خانم در صحنه تصادف به علت شدت ضربه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرهنگ زینی وند در پایان گفت: عدم توجه به جلو در رانندگی یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات در معابر شهری و بزرگراهی است. رانندگان باید همواره با دقت بیشتری رانندگی کنند و به عابرین پیاده و موانع احتمالی در مسیر توجه کافی داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم رعایت مقررات عبور و مرور توسط عابرین پیاده و افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطرات عبور غیر مجاز از بزرگراه‌ها تاکید کرد.

منبع: پلیس راهور