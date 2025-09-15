بنا بر اعلام پلیس راه گیلان، ترافیک در خروجی محور امامزاده هاشم به لوشان نیمه سنگین، اما روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان گفت: با پایان یافتن تعطیلات تابستانی و خروج مسافران از این استان گردشگری، ترافیک در خروجی محور امامزاده هاشم به لوشان نیمه سنگین، اما روان است.

او با بیان اینکه فقط در روز گذشته بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو از گیلان خارج شدند، افزود: از سه شنبه هفته قبل تا امروز ۷۷۲ هزار و ۸۰۴ دستگاه از این استان شمالی خارج شده‌اند.
 
رئیس پلیس راه گیلان همچنین تصریح کرد: از ۱۸ شهریور ماه تاکنون ۴۹ فقره تصادف در جاده‌های استان به ثبت رسید که بر اثر این تصادفات ۵۷ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.

سرهنگ جاور صفاری از هموطنان خواست با آرامش رانندگی کرده و حق تقدم را رعایت کنند و برای بازگشت به شهر خود حتما از وضعیت ترافیکی راه‌های کشور مطلع شوند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: تردد خودروها ، پلیس راه گیلان
مشاهده لاشه فک خزری در ساحل بوجاق
دستگیری عامل اسیدپاشی در خمام
