مجموعه تلویزیونی «مردم قهرمان» در قسمت‌های ۵ دقیقه‌ای روانه آنتن شبکه یک سیما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این مجموعه به نقش و حضور فعال مردم عادی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه می‌پردازد و تلاش می‌کند روایت‌های متنوع و ملموسی از کنشگری اقشار مختلف مردمی ارائه دهد.

در «مردم قهرمان» به زندگی و فعالیت‌های گوناگون مردمی توجه شده است؛ از کسبه و فروشندگانی که با وجود شرایط دشوار جنگ به تامین کالا‌های ضروری پرداختند، زنان خانه‌داری که برای ایست‌های بازرسی غذا تهیه کردند، اعضای بسیج و فعالانی که در پشت جبهه و ایستگاه‌ها ایستادگی کردند، تا گروه‌های سرود و مداحانی که با اجرای رجزخوانی در مساجد، روحیه رزمندگان را تقویت کردند.

کارگردانی این مجموعه به صورت استانی انجام شده و حدود ۱۵ کارگردان از اقصی نقاط کشور، به‌ویژه استان‌هایی که بیشتر درگیر جنگ بودند مانند خوزستان، کرمانشاه، لرستان، فارس، اصفهان، تهران، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ... نقش کلیدی در تولید این مجموعه ایفا کرده‌اند. هر قسمت، گوشه‌ای از تلاش‌های مردمی را به تصویر می‌کشد و تنوع فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور را به نمایش می‌گذارد.

«مردم قهرمان» با تمرکز بر همبستگی، ایثار و امید، تلاش می‌کند نقش مهم مردم عادی را در شرایط جنگی به تصویر بکشد و یادآور پایداری و مقاومت آنها در روز‌های سخت باشد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رضا مسعودی در گروه دانش و اقتصاد شبکه یک تولید شده و روز‌های زوج حوالی ساعت ۱۸:۵۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

